El Tribunal Electoral de Misiones rechazó una lista electoral porque estaba compuesta por más mujeres que varones. Según el tribunal provincial, la lista presentada por el Partido Obrero para la elección a concejales en Posadas, que se llevará adelante el próximo 2 de junio, no respetaba la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, sancionada por el Congreso a fines de 2017. Por ello, los jueces dieron al PO un plazo de 24 horas para modificar la composición de la propuesta electoral. “No nos pueden pedir que bajemos compañeras de las listas”, denunció Olga Aguirre, abogada, apoderada del partido en Misiones y candidata a gobernadora de la provincia.

Según un comunicado de prensa del PO, el Tribunal Electoral notificó el rechazo de la lista el lunes pasado. “Nosotros presentamos como titulares a 5 mujeres y 2 hombres y como suplentes a 3 mujeres y 4 hombres”, detalló Aguirre a PáginaI12. Ante el rechazo de la Justicia, la candidata a gobernadora presentó un recurso revocatorio porque el partido quiere “que la lista siga en pie” sin cambios, pero aún no hay respuesta judicial.

La Ley de Paridad establece que listas de candidatos a concejales, diputados y convencionales constituyentes deben integrarse de manera intercalada entre varones y mujeres, desde el primer candidato titular hasta el último candidato suplente. Como la lista del PO tenía más mujeres que varones, el Tribunal ordenó a la fuerza política a que cumpla con el 50 y 50 previsto por la ley. “Consideramos que la norma no tiene que ser interpretada literalmente, sino que marca un horizonte, un piso, y no un techo –opinó Aguirre–. La interpretación no debe ser literal y restrictiva, sino que se tiene que tener en cuenta la finalidad de la ley, que se presentó como un avance.”

La candidata a gobernadora remarcó la ironía de que se utilice una ley que “se presentó como una forma de incentivar la participación de las mujeres en los espacios políticos” para restringir la participación femenina. “La composición de nuestra lista responde a la composición de nuestras filas militantes porque nuestro espacio tiene mayoría de mujeres”, afirmó Aguirre y recordó que no es la primera vez que el PO misionero presenta una lista con mayoría de mujeres. “En Posadas en 2017 presentamos una lista con el 70 por ciento de mujeres y fue aceptada. En ese momento el cupo del 30 por ciento (estipulado por la Ley 24.012 de cupo femenino sancionada en 1991) no estaba interpretado como un techo, pero el 50 por ciento de ahora sí”, señaló.

Aguirre recordó que, cuando se presentó el proyecto de ley de paridad, desde el PO “nos preguntamos qué iba a pasar con los partidos que ya tienen una participación activa de las mujeres”. “Desde el primer momento dijimos que representaba un problema en varios sentidos”, criticó y aseguró que la ley “no soluciona el problema de fondo para permitir que las mujeres participen de la vida política”.

“Ninguna compañera vino a decirme que no podía participar en actividades políticas por una cuestión de cupo”, sostuvo la candidata de izquierda. Aguirre explicó que las dificultades que enfrentan las mujeres para militar dentro de fuerzas políticas es que “hoy no tienen para pagar el colectivo” o que deben llevar adelante tareas de cuidado, ya sea de sus hijos o de adultos mayores. “Mientras no se cambien las condiciones materiales de esas mujeres, no sirven de nada los cupos”, afirmó.