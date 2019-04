"No estamos inventando nada, pero estamos yendo al frente", destacó el precandidato presidencial Felipe Solá al lanzar este mediodía el frente político Red x Argentina. "Somos el primer frente electoral con eje en el reclamo de unidad. El pueblo pide la unidad de la oposición", aseguró Solá rodeado por los dirigentes de los espacios políticos que lo acompañan como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa y Somos - Barrios de Pie. "El eje de esta alianza tiene que ser el peronismo, pero además tiene que ser lo más amplia y heterogénea posible", agregó el ex gobernador bonaerense.

La realidad tocaba el bombo frente al Hotel Savoy. Trabajadores de las líneas de colectivo 112,165 y 243 reclamaban en una sede del devaluado ex ministerio de Trabajo que la justicia les mantenga la fuente de trabajo después de 45 días de paro ante la decisión de los dueños de la empresa de dejar de funcionar. "Tenemos que construir un frente de abajo hacia arriba. Nos hacemos cargo de ese mandato porque vamos a tener que reconstruir la Agentina desde el diez de diciembre", indicó Solá en un salón abarrotado de seguidores y militantes en el hotel del centro porteño.

El lanzamiento del frente que busca aglutinar a los espacios de oposición estuvo enmarcado por la corrida cambiaria que copó el humor del público. Sin embargo los dirigentes se mostraron apacibles y Solá, ante una pregunta, señaló que "la gobernabilidad no está en riesgo". "La gente confía en la democracia y el gobierno nacional se tiene que hacer cargo de lo que hicieron", agregó para descartar un anticipo de elecciones o una salida anticipada del macrismo de la presidencia.

En el entorno del dirigente justicialista se encontraban Emilio Pérsico, Fernando "Chino" Navarro y el diputado Leonardo Grosso del Movimiento Evita, la diputada de Somos, Victoria Donda, Juan Carlos Alderete de la CCC y el diputado Daniel Arroyo, entre otros. Además, Solá nombró como integrantes del frente al Movimiento Octubres y a la Corriente Nacional Martín Fierro.

"Tenemos una serie de puntos que sobresalen: en primer lugar que la argentina deje de caer. En segundo lugar, reconstruir el trabajo, el salario, el comercio, la producción y el consumo. En tercer lugar, regenerar la confianza en sentido individual, social y en red. Darle certidumbre a Argentina. Esa certidumbre de la que carecen los quienes gobiernan, y que ya no la van a poder dar", detalló el diputado nacional al plantear los ejes del frente Red x Argentina.

"Tenemos que aflojar con el triunfalismo. No debemos confiar en las encuestas que dicen que ya ganamos, ni tampoco pisar el palito que nos ponen (el consultor político del presidente Mauricio Macri) Jaime Durán Barba y (el jefe de Gabinete) Marcos Peña", indicó Solá, en referencia al trabajo de consultoras de opinión que anticipan una victoria de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre Macri. "No vamos a descansar en la decisión de otros. No hay tiempo. Cuando sea el momento estaremos fuertes para integrarnos los unos y los otros", aseguró haciendo notar la falta de candidatos en un año electoral y agregó que "hay una cantidad de gente a la que no hemos podido o sabido hablarle y se encuentran golpeados como todos. Este gobierno prioriza el individualismo y la meritocracia, pero sin embargo todavía lo quieren votar".

En un día convulsionado por los saltos del dólar y la suba del índice riesgo país, el ex gobernador bonaerense dijo que "nos quieren meter miedo. Son ellos mismos", y resaltó que "somos una red porque es la forma moderna de integración. No solo individualmente, sino en términos de relaciones personales y que tiene que ser cada vez más amplia". Casi al finalizar el lanzamiento del frente, Solá sintetizó que buscaban "la unidad para ser sólidos, para enfrentar lo difícil, convivir con la diversidad y apostar a la unidad otra vez para ganar". El cierre del acto terminó con militantes cantando "se siente, se siente, Felipe presidente".