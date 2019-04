Un incitante viaje por el globo en varios clicks y ¡cantidad! de idiomas es lo que permite el Atlas of Endangered Alphabets, en criollo Atlas de Alfabetos en Peligro de Extinción, excepcional proyecto de una ONG de Vermont, Estados Unidos, dada a la tarea de rescatar sistemas lingüísticos que corren el riesgo de perecer definitoriamente. Se estima, de hecho, que entre el 30 y 40 por ciento de los 7000 del mundo están en crítica situación. No por nada, Naciones Unidos declaró al 2019 el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, dedicado a “las lenguas históricamente marginadas de los pueblos desde el Círculo Polar hasta la Península Arábiga, desde Australia hasta Asia Oriental y América Central”, en un intento por “sensibilizar a la opinión pública sobre los apuros que corren estas lenguas, su valor como vehículos de la cultura, los sistemas de conocimiento, los modos de vida”. Intención evidentemente compartida por el escritor Tim Brookes, creador de la ONG Endangered Alphabets y, por tanto, del atlas en cuestión, lanzado recientemente en formato de web interactiva. Un atlas que incluye –dicho sea de paso– alfabetos, abyads, abugidas, silabarios y sistemas de pictogramas; en cada caso, con pormenorizada data sobre su historia, su estado actual, imágenes de las palabritas y demás. Algunos ejemplos posibles: el Chu-Nom, el Batak y el Gondi, el Mro, el Nushu, el Rong, el Thaana... Entranto, es posible conocer acerca de sistemas de escritura que combinan patrones simbólicos y decorativos (algo bastante habitual en el África subsahariana); es posible aprender acerca del alfabeto Garay, una forma de escritura del wólof, el idioma más hablado en Senegal, cuyo desarrollo es una respuesta directa al colonialismo; o bien, como menciona la web My Modern Met, saber sobre el Kulitan, “una escritura usada para escribir pampango, que fue víctima de los conquistadores en las Filipinas”: “Cuando los colonizadores impusieron el tagalo como idioma principal y no reconocieron la rica diversidad cultural de Filipinas, muchos otros idiomas nativos quedaron en el olvido. Si bien esta escritura todavía se usa en sellos y logotipos, existe un movimiento para reactivar su uso en la literatura”. En fin, apenas algunos casos de lenguas portadoras de conocimiento, valores, identidad, cuya pérdida significaría un empobrecimiento no solo para las comunidades sino para el mundo todas, puestas aquí en valor como recurso gratuito, para quienes gusten clickear y, leyendo, comenzar a involucrarse, y cómo no, viajar.