"Me importa un reverendo pito que la gente se dé vuelta". Así, de manera no muy académica ni ortodoxa, el secretario de Cultura, Pablo Avelluto, se refirió a lo sucedido en la inauguración de la Feria del Libro, cuando un grupo de asistentes le dio la espalda mientras leía su discurso de apertura.

“La gente tiene el derecho a opinar lo que quiera. Por mí, date vuelta. Por mí, andate”, aseguró el funcionario horas después de la ceremonia del jueves. “A mí me invitan porque represento al Estado nacional, porque represento al sector, porque he pasado veinte años en el sector, porque soy un expositor en esta Feria, porque vengo en representación del presidente de la Nación, porque me aseguraron que se iban a dar las condiciones de seguridad para ser escuchados”, agregó.

"Lo más doloroso es que aquellos que se manifestaron lo hicieron porque estaban en contra de un gobierno, de un partido o de alguna persona en particular. Y eso es un coqueteo con el autoritarismo y la intolerancia”, apuntó el secretario. La protesta fue por parte de los Institutos de Formación Docente, que se expresaron contra el secretario y su par porteño, Enrique Avogadro. Hace un año, hubo abucheos mientras Avelluto (que entonces era ministro), daba su discurso. En ese momento, la protesta era por la creación de la Unicaba y el cierre de 29 profesorados porteños. La Unicaba se creó por ley de la Legislatura porteña a fines del año pasado.

En otro orden, Avelluto se refirió a la presentación de Sinceramente, el libro de Cristina Fernández de Kirchner. La ex presidenta concurrirá a la Feria el 9 de mayo. "Espero que sea pacífica la presentación del libro de Cristina Fernández en la Feria del Libro”, cerró el secretario. El libro ya es uno de los más vendidos de la Feria.