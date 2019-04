#HayTablas El cerebro y las redes sociales son parte del unipersonal introspectivo Pequeñas cosas fundamentales, del standupero Pablo Molinari (mañana a las 20.30, Centro Cultural San Isidro). La mafia es revisada con tono de comic y ritmo jazzero en Una historia de gángsters, de Nahuel Kreser (sábados 21.30, Teatro Payró). Y doce corredores urbanos cruzan las fronteras de la velocidad, la ansiedad y la conexión online en Lo quiero ya, dirigida por Marcelo Caballero (domingos a las 19, Galpón de Guevara).

#Cursos&Concursos Son las últimas horas para presentar propuestas para Game On! El arte en el juego, la muestra gamer del Centro Cultural San Martín que en noviembre combinará videojuegos, cultura digital, instalaciones electrónicas y arte (hasta el 30/4 vía http://gameonxp.com). Y Radio Colmena soltará en mayo sus talleres sobre edición digital de sonido y feminismo en radio (consultas vía [email protected]).

#EstaEsParaVos Connie Isla, Los Auténticos Decadentes, Flor Vigna y el Bahiano son algunos de los artistas que participarán en la campaña para donar 50 ukeleles, junto a la compañía Bamboo, a escuelas públicas y centros culturales de barrios de bajos recursos.

#CualquieraPuedeGooglear Martín García, Juan Deminicis, Juan Migliore y Pablo Vela armarán noche electrónica en Brandy, Costanera Norte (mañana a las 22). Click en bandeja. Personajes y espacios laterales del rock argentino protagonizan el documental colectivo Los periféricos, que tendrá estreno el jueves a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, y tendrá funciones todos los jueves de mayo. Click de archivo. Bandas, djs, talleres y performances propondrá este sábado 4/5 en el Centro Cultural Recoleta el festival de apertura de LADOS, con producción artística de vecinos de Recoleta y Saldías, como anticipo de las actividades del resto del año. Click fomentista.

#PresenteContinuo Nunca caigas a un escenario con las manos vacías. Mañana, el colectivo soulinglés Jungle defenderá su disco For Ever en el Teatro Vorterix (a las 19). Y el jueves, el dúo Gigio & Spiker –de un ex Cienfuegos, Gigio, y un ex Fabulosos Cadillacs, Mario Siperman– dará Instrucciones para ver el sol en Humboldt (a las 20.30) y los power-metaleros alemanes Grave Digger honrarán The Living Dead en El Teatrito (a las 19).

#AltaTemporada A esta serie le falta otro episodio. Si te van las animaciones empoderadas, seguí la segunda de She-Ra, the Princess of Power (Netflix). Si te cabe la hechicería, embrujá el estreno inglés A Discovery of Witches (OnDirecTV). Y como previa de la temporada 30 de Los Simpson –que estrenará el 2/6–, durante mayo habrá cuenta regresiva con una maratón por día dedicada a cada una de las 29 temporadas previas (desde el miércoles, Fox Channel).

#DameTicket Parador Konex cerrará la temporada con Perotá Chingó, Julio y Agosto y Lucas & the Woods (mañana a las 18, Ciudad Cultural Konex). La Mississippi reaparecerá en Quilmes (mañana a las 23, Club Tucumán). Y la diva inglesa IAMDDB animará noche neosoulera en la fiesta Sudan (jueves a las 22, Niceto Club).