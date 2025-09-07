El apellido Colapinto volvió a ser noticia este domingo. No tanto por el rendimiento deportivo de Franco en la Fórmula 1, que terminó en el décimoséptimo lugar en el GP de Italia, sino porque la madre del piloto argentino, Andrea Trofimczuk, se presentó a votar en una escuela de Pilar, en el marco de las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires. ¿Lo raro? la mujer asistió en moto, portando un "curioso" casco.

Minutos después de la finalización del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, Trofimczuk asistió a cumplir con el deber cívico, y su presencia llamó la atención: no tanto por ser la mamá de..., sino por su particular atuendo.

La mujer, que llegó a bordo de una moto, portaba el casco que utilizó su hijo cuando pertenecía a la academia de la escudería Williams, previo a llegar a la máxima categoría del automovilismo en 2024.

¿Habrá sido una indirecta o mensaje encriptado para alguien? No se sabe. Lo único cierto es que en el circuito de este domingo, el joven corredor argentino culminó la carrera con algunas molestias de cara al Gran Premio de Azerbaiyán, donde Colapinto sumó sus primeros puntos en la F1 al finalizar en la octava plaza.

El GP de Bakú tendrá lugar el domingo 21 de septiembre y con ocho carreras por delante para el final de la temporada 2025, el albiceleste buscará continuar con el buen nivel que mostró en los últimos circuitos.

