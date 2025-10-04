La 51° edición de la tradicional Peregrinación a Luján se puso en marcha ayer sábado, partiendo desde el Santuario de San Cayetano en Liniers con destino a la Basílica de Luján. La manifestación religiosa, que se consolidó como una de las más convocantes del país, tuvo la participación de centenares de miles de fieles.

La actividad se inició a las 7:00 a.m. con una misa central en el Santuario de Liniers, la cual fue presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva. La caminata se realizó bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”. Este lema, que se unió a la consigna del Jubileo 2025, marcó la primera peregrinación tras el fallecimiento del Papa Francisco.

Durante la homilía, García Cuerva brindó un mensaje de aliento, al expresar que “la peregrinación es como la vida: hay momentos más alegres y otros más duros”, y alentó a los participantes a marchar con fe. Los peregrinos emprendieron un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros hasta el santuario de la Virgen Patrona de la Argentina.

La imagen peregrina, trasladada por la diócesis de Quilmes, inició su salida a las 10:00 a.m. La Misa Central de la Peregrinación se celebrará el domingo a las 7:00 a.m. y también será presidida por el arzobispo García Cuerva. Para asistir a los caminantes, se dispuso un amplio operativo que incluyó 63 puestos de apoyo gratuitos a lo largo del trayecto. Estos puntos contaron con hidratación, provisión de agua potable, baños químicos y hospitales móviles. También se desplegaron ambulancias y servicios de emergencia.

Dada la magnitud del evento, las autoridades implementaron un operativo especial de tránsito que afectó a seis municipios del conurbano bonaerense con cortes y desvíos en Morón, Merlo, Ituzaingó, Moreno, General Rodríguez y Luján. Las interrupciones de calles y avenidas comenzaron a las 6 de la mañana. Además, se reforzaron los servicios del Tren Sarmiento para facilitar el regreso de los fieles.

La Peregrinación a Luján tuvo su origen en 1975 cuando unos 30.000 jóvenes marcharon bajo el lema “La juventud peregrina a Luján por la Patria”. Se aspira que este año convoque a alrededor de un millón de peregrinos.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, también habló por radio en otro tono: alertó sobre lo que consideró un notorio avance del "narcoestado", al referirse al reciente asesinato de las adolescentes Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. "Cuando el Estado se retira de los barrios, lamentablemente la situación se torna muy compleja y avanza lo que llamamos el 'narcoestado'", indicó monseñor García Cuerva.

Dijo además que lo sucedido con las tres jóvenes "es desgraciadamente la expresión de todo un submundo ligado a drogas, violencia y comercio de armas que indudablemente sale a la luz con hechos tan desgraciados como este. Nos tenemos que ocupar seriamente como país". Además ratificó la responsabilidad del Estado en la prevención de estos hechos. Según subrayó, "la ausencia de políticas sociales y de seguridad integrales" deja a las comunidades más vulnerables del conurbano completamente desamparadas ante el avance de las organizaciones criminales.

Entre los grupos que peregrinaron están las parroquias de Nuestra Señora del Carmen, de Pellegrini; San Cayetano, de Lanús; San José, de Daireaux, y Santa Julia. También hay caminantes venidos de Mar del Plata y todos iban entre cánticos y rezos superpuesto a la música de parlantes con cumbia todo volumen. Otros van en silencio total.

Hay quien porta carteles con nombres de familiares enfermos, otro va descalzo –acaso en penitencia-- y una chica lleva en brazos una imagen de Cristina Fernández Kirchner en cartón: “Sufrimos por ella, queremos que esté libre, porque dio mucho por el país. Oramos por una justicia más humana, la que quería Jesús”.