La mancha venenosa alrededor de Federico “Fred” Machado se sigue extendiendo en Río Negro, suma nuevos integrantes de las filas de La Libertad, pero también llega al partido Junto Somos Río Negro, del gobernador Alberto Weretilneck. El primo del empresario investigado por narcotráfico, Claudio Ciccarelli, comparte una de las compañías mineras con un funcionario del Ministerio de Capital Humano. Se trata de Hernán Darío Nuñez, que el año pasado fue designado como jefe de la agencia territorial Viedma y que es socio de Ciccarelli en Gold and Sand. Pero no termina ahí, el antecesor de Nuñez, quién le transfirió sus acciones en la empresa es Maximiliano Larrañaga, que en 2019 fue adscripto al bloque del oficialismo provincial igual que Ciccarelli. Es decir, ambos brindaron sus servicios para el partido en el 2019 –en el mandato anterior de Weretilneck– y en ese mismo año crearon otra compañía, Coordenadas S.R.L. Todo se mezcla en el Sur tras la polvareda que levantó el caso de Machado. Ahora, Espert y la multidenunciada diputada libertaria Lorena Villaverde suman nuevos nombres.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia habilitara la extradición de Machado, el gobernador habló sobre el tema y confirmó que que se reunió con el empresario hace “ocho o diez años” en el marco de un encuentro con autoriddes del club Deportivo Viedma. Weretilneck también habló de Ciccarelli y confirmó que hasta la semana pasada era empleado del gobierno provincial y minimizó su rol en la actividad minera. “Hay que desmitificar lo que se ha estado diciendo, Ciccarelli hoy produce menos del 1 por ciento de las arenas de Río Negro”, dijo y confirmó que las concesiones que el gobierno provincial le dio “están a nombre de él y a nombre de una empresa que se llama Gold and Sand".

La constitución societaria de esa empresa permite ver un nuevo vínculo entre Ciccarelli con La Libertad Avanza, más allá de Espert y Villaverde. En agosto de 2023, Hernán Darío Nuñez adquirió 10.000 cuotas sociales de Gold and Sand y quedó como socio minoritario. Meses después, en 2024 fue designado por el gobierno de Javier Milei como representante de la delegación Viedma de la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano. Es decir que cuando asumió su cargo como funcionario público ya compartía sociedad con el primo de Machado. Según consta en el Boletín Oficial, Núñez fue designado en julio de 2024 en la agencia por 180 días y se fue prorrogando su designación cada 180 días. Los registros oficiales de la provincia de Río Negro confirman que Núñez comparte la empresa con Ciccarelli, que tiene 90.000 cuotas sociales, lo que equivale al 90 por ciento.

Viejos conocidos

Núñez es profesor de educación física, profesor de básquet, trabajó como preceptor en escuelas de la ciudad y en 2018 se recibió de abogado en la Universidad de Río Negro, cuando comenzó con la representación de empresas mineras. Pero, además de Gold and Sand también tienen algunas solicitudes de explotación de canteras a título personal como en Adolfo Alsina, que se hicieron en diciembre de 2024. Ciccarelli y Núñez son amigos desde chicos, ambos confirman el vínculo que, incluso, se puede comprar a través de las publicaciones de las redes sociales. "Es mi amigo, y cuando el descubrió la existencia de arenas siliceas en esta región de la provincia me consultó sobre la tramitación de las peticiones, luego me incorporé a la sociedad Gold And Sand SRL en pos de avanzar en la concesión del derecho minero, que aclaro, si bien se cumplieron todos y cada uno de los requisitos y tramites administrativos, no se explota a la fecha", le dijo Núñez a Página/12.

Gold and Sand Gold tiene habilitación para trabajos dentro de la industria minera como arrendar y usufructuar minas y/o canteras. Actualmente tiene dos pedidos de canteras, uno con título de concesión y otro que tiene una resolución administrativa de archivo que está en trámite la impugnación, pero supo tener muchas más en años pasados --un número superior a 200--. Desde el entorno de Ciccarelli sostienen que acceder a las solicitudes de canteras es muy accesible y que incluso un trabajador público con la mitad de su sueldo puede comprar varias. Que cuando pidieron la primer cantera, en el 2019, cada solicitud salía 954 pesos e invirtieron 50.000 pesos. Que tambien es sencillo crear ese tipo de empresas porque su constitución no requiere cifras elevadas. También argumentan que esos cateos son descubrimientos de arena que el mismo Ciccarelli hizo "caminando en el campo con una pala y una hoyadora". En un comunicado difundido ayer, la empresa negó "actividades de narcotifafico, lavado de dinero o cualquier actividad criminal" y que "las relaciones con dirigentes politicos o funcionarios públicos no tienen injerencias en operaciones comerciales".

Un dato curioso de Hernán Nuñez es el devenir de sus posteos en redes sociales, donde pasó de compartir posteos de las Abuelas de Plaza de Mayo y de Memoria, Verdad y Justicia a ser el representante local de un gobierno negacionista del terrorismo de Estado en Argentina. Incluso, en Viedma hay quiene recuerdan algunas colaboraciones de Nuñez en organizaciones sociales, como también lo hacía Ciccarelli.

El hilo que une a Juntos Somos Río Negro

Pero previo a que Nuñez se haga cargo de esas acciones, el socio de Ciccarelli en Gold and Sand era Maximiliano Larrañaga, con quién creó la empresa en agosto de 2021. Al igual que el primo de Machado, Larrañaga también es un empleado público, que en el año 2014 fue designado como planta permanente para cumplir funciones Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro. Años después, en diciembre de 2018 fue transferido al Poder Legislativo para trabajar en el bloque de Juntos Somos Río Negro, que en ese momento, presidido por Facundo López. Actualmente, López sigue al frente de la bancada y, además, es candidato a senador nacional.

Los registros oficiales a los que accedió Página/12 permiten confirmar que Ciccarelli y Larrañaga compartieron funciones durante el mismo período en el bloque oficialista. Pero Gold and Sand no es la primera empresa que comparten, en agosto de 2019 crearon Coordenadas S.R.L, también dedicada a la minería, para adquirir, arrendar y usufructuar minas y/o canteras. El mismo año en el que estaban designados para trabajar en el Bloque de Juntos Somos Río Negro. Ciccarelli había ingresado como adscripto en enero de 2019 y Larrañaga un mes antes. El mismo año en que Espert hace la presentación de su libro “La sociedad cómplice” en Viedma, organizado por Machado. Fuentes consultadas por este diario indicaron que Ciccarelli y Larrañaga son amigos porque "Viedma es una ciudad chica y todos nos conocemos" y como Larrañaga es contador se encargó de hacer de la parte administrativa de la empresa.

Al ser consultado sobre el rol de Ciccarelli en el Estado provincial, Weretilneck confirmó que inició su recorrido público en el 2003 en la Secretaría de Deportes porque era profesor de Educación Física y colaborador del Deportivo Viedma y que, a pedido de esa institución, pasó a trabajar a “tiempo completo en el club, en los viajes, en el entrenamiento de las divisiones inferiores” y por eso “se hace la adscripción a la Legislatura para que cumpla tareas en el club”. Y agregó: “Nunca hubo una relación política ni personal de ninguna característica en cuanto a la adscripción a la legislatura en ese momento". Es decir, el gobernador confirmó que Ciccarelli era trabajador del Estado, pero cumplía sus funciones en un organismo no estatal.

Una cuestión de permisos

El gobernador también habló de las concesiones, que desde el bloque peronista Vamos con Todo señalan a la pareja de Weretilneck y candidata a senadora, Andrea Confini, porque hasta el mes pasado estuvo al frente del área de Energía (que incluye Minería, Ambiente e Hidrocarburos) y luego fue designada como directora de YPF. "Ciccarelli tiene permisos de tres canteras y dos en trámite”, dijo y agregó: “Los permisos están en el marco de la ley del Código de Procedimiento Minero, con lo cual Ciccarelli, como todos aquellos que tienen una cantera habilitada por parte de la Provincia de Río Negro, cumple con los requisitos del Código de Procedimiento Minero”. Y detalló que tiene menos del 1 por ciento. Sin embargo, el padrón minero permite ver que Ciccarelli se deshizo de las canteras entre abril y mayo de 2024. Un relevamiento hecho por el docente Pedro Pérez Pertino en base a los documentos oficiales indica que la mayoría pasaron a la Transportes Rada Tilly S.A, una empresa de Chubut. Antes de esa fecha, Ciccarelli alcanzó a tener alrededor de 230 solicitudes de un total de 900.

Otro que minizó la figura de Ciccarelli fue su propio primo. En las entrevistas que Machado dió antes de ser trasladado dijo que “es un pibe que no sabe la tabla del dos” y luego desmintió que sea su testaferro: “¿Apoderado mío de qué? ¿De mis perros?”. Luego, lo vinculó con Villaverde, con quién también dijo que se reunó: “Mi primo es el chofer, el que le hace los mandados a Villaverde”.

Más empresas y vínculos llamativos

Pero Gold and Sand es solo una de las empresas mineras que Ciccarelli tiene a su nombre. Una de ellas, Ecofrendly, en la que comparte la conducción con María Cecilia Roncero y Martín Moro –ambos de Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires– el jueves pasado desistió del salvataje a la mina de Andacollo, en Neuquén. Eco Friendly SA se inscribió el 28 de julio del 2021 y se presentó al salvataje de Trident. Ciccarelli figuraba como presidente con el 48 por ciento de las acciones, igual que Roncero, mientras que Moro tenía un 4 por ciento. En el caso de esta empresa, el argumento es que Ciccarelli solo fue quien desarolló el negocio y consiguió los inversores en Carlos Casares.

La semana pasada, el diputado del Frente de Todos Martín Soria denunció en el recinto que Roncero es propietaria de la empresa de transportes El Nacional S.A, que es la dueña de una avioneta Cessna que descendió en un campo de Ibicuy el 22 de enero con más de 350 kilos de cocaína. El legislador agregó que otra de las socias de esa empresa es Alejandra Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal. En una nota de Perfil, el periodista Claudio Mardones indicó que las personas detenidas por transportar la droga habían compraron la avioneta Cessna a Transportes El Nacional por apenas 13.000 dólares, pese a que su valor real superaba los 100.000 dólares.

Casualmente, Bada Vázquez Vidal es una ferviente adherente a La Libertad Avanza y tuvo que ir a tribunales tras despedir a empleados de la empresa láctea. En ese camino, presentó recursos de apelación en conjunto con otra libertaria, la senadora provincial Florencia Arietto. Los caminos que se cruzan en la Argentina de Milei.

Villaverde es Milei

En Río Negro sigue la campaña y la diputada Lorena Villaverde, que días atrás reconoció ser amiga de Ciccarelli, banalizó el consumo de drogas. El viernes la candidata a senadora publicó en sus redes sociales un provocador video en el que se la ve haciendo una rinoscopia y un narcotest. “Me han dicho que soy narcotraficante. Quiero mostrar cuántos pares son tres botas y quién es quién”, dijo y mostró los resultados negativos intentando deslegitimar la causa de años atrás en Estados Unidos por transportar 400 gramos de cocaína. Mientras tanto, en las calles de Río Negro hay carteles de LLA que admiten: "Lore es Milei".