Triunfo granate en el Nuevo Gasómetro
Lanús retomó las cosas donde las dejó contra San Lorenzo
El último campeón de la Sudamericana se acostumbró a ganarle al Ciclón en los últimos tiempos. Goles de Castillo, Izquierdoz y Moreno. Cuello descontó dos veces para los locales.
24 de enero de 2026 - 0:11
El "Cali" Izquierdoz se desmarcó muy bien para el gol del 2-0.
(JULIO MARTIN MANCINI)
San Lorenzo de Almagro
Club Atlético Lanús
Torneo Apertura
Liga Profesional
Fútbol
