La economía libertaria reemplaza ingresos genuinos por la ayuda del Estado.

Más planes sociales que no alcanzan a cubrir el deterioro de los ingresos

A pesar de la mejora en términos reales de la AUH, de los doce rubros que componen el Índice de Precios al Consumidor, la asignación sólo logró superar a cinco.

Familia espalda-26/12/2024
Nuevas familias se acercan a los comedores comunitarios a pedir comida. (Archivo)

Por los magros ingresos, se deprime el mercado interno

Más locales vacíos en la CABA

Por Mara Pedrazzoli
Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore

Tras la salida de Luis Pierrini, la Secretaría de Transporte sumó dos nuevas dimisiones

Las renuncias avanzan en el gabinete libertario

Por Melisa Molina
Loan - Lian

A pedido de las querellas

Aumentaron las recompensas Loan y Lian

Inter Milan's Argentine forward #10 Lautaro Martinez celebrates after scoring his team second goal during the Italian Serie A football match between Inter Milan and Pisa at the San Siro Stadium in Milan on January 23, 2026. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

Hubo un tanto de Lautaro Martínez en la goleada 6-2

Serie A de Italia: el puntero Inter la remontó y aplastó a Pisa

Según el ranking de Taste Atlas

La mejor empanada del mundo es argentina...y tucumana

FOTO EFE daniel noboa gustavo petro

El presidente Noboa impuso el miércoles aranceles del 30% a los productos colombianos

Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador en una inesperada guerra comercial

FOTO ADRIAN PEREZ carritos supermercado changuito

Según el indicador que elabora la Universidad Di Tella

Confianza del consumidor, en baja

Davos (Switzerland), 22/01/2026.- A handout photo made available by the Ukrainian Presidential Press Service shows Ukraine's President Volodymyr Zelensky (L) shaking hands with US President Donald Trump (R) during their meeting on the sidelines of the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, 22 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Suiza, Ucrania) EFE/EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT -- MANDATORY CREDIT: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Sin dar detalles confirmó una reunión trilateral con Rusia

Conflicto Rusia-Ucrania: Zelenski anunció un pacto de seguridad con Trump

Pichetto

Michel, de la Sota, Pichetto y Tolosa Paz firmaron una iniciativa

Diputados de distintas vertientes del peronismo presentaron un proyecto para desendeudar a las familias

Javier Milei-24/10/2025

Sumando millas

Milei retoma su gira política y desembarca en Mar del Plata

Aseguran que debilita el reclamo por Malvinas

“Error político y diplomático”: Tierra del Fuego cuestionó la adhesión al Consejo de la Paz junto a Kosovo

Comedores populares-19/04/2025

Desastre

Por Adriana Clemente

Se profundiza la primarización de la economía nacional.

Récord del agro pero sin derrame hacia la maquinaria agrícola

Por Mara Pedrazzoli
frabrica metalurgica-03/02/2025

La actividad industrial cayó 3,5% y los salarios perdieron contra la inflación

Industria y salarios sin repunte

Agostina Paez

Podría tener una pena dos a cinco años de prisión y una multa

Imputaron en Brasil a la abogada argentina por gestos racistas

Todavía se desconoce su identidad

El hombre que encontraron muerto en un contenedor era cartonero

Se aceleran los tiempos del trámite

La Ciudad emite títulos secundarios en formato digital

FOTO REDES SOCIALES brasil corinthians angel romero

Restan detalles para que el delantero paraguayo sea el primer refuerzo

Boca está cerca de contratar a Ángel Romero

FOTO PRENSA RIVER river entrenamiento

Racing hace su estreno ante Gimnasia en el Bosque platense.

Torneo Apertura: River debuta ante Barracas en busca de cambiar su imagen

Gustavo Costas, Racing-29/09/2024

Tras el subcampeonato en 2025, la Academia buscará retomar su protagonismo

Racing debuta este sábado en el Torneo Apertura