Omitir para ir al contenido principal
PortadaEconomía

Incertidumbre alrededor de la sostenibilidad del endeudamiento.

Radiografía de la deuda externa de las provincias

El stock de depósitos de las provincias es de 1507 millones de dólares, el 61 por ciento sobre el total de vencimientos de capital e intereses previstos para el año.

El endeudamiento de las provincias aporta liquidez el mercado cambiario.

Últimas Noticias

Fue arrasado por el fuego en La Boca dejando a decenas en la calle

Otra muerte en un conventillo

Por los magros ingresos, se deprime el mercado interno

Más locales vacíos en la CABA

Por Mara Pedrazzoli

Los monstruos de fin de ciclo

Por Sandra Russo
Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore

Tras la salida de Luis Pierrini, la Secretaría de Transporte sumó dos nuevas dimisiones

Las renuncias avanzan en el gabinete libertario

Por Melisa Molina

Exclusivo para

Según el ranking de Taste Atlas

La mejor empanada del mundo es argentina...y tucumana

FOTO EFE daniel noboa gustavo petro

El presidente Noboa impuso el miércoles aranceles del 30% a los productos colombianos

Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador en una inesperada guerra comercial

FOTO ADRIAN PEREZ carritos supermercado changuito

Según el indicador que elabora la Universidad Di Tella

Confianza del consumidor, en baja

Davos (Switzerland), 22/01/2026.- A handout photo made available by the Ukrainian Presidential Press Service shows Ukraine's President Volodymyr Zelensky (L) shaking hands with US President Donald Trump (R) during their meeting on the sidelines of the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, 22 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Suiza, Ucrania) EFE/EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT -- MANDATORY CREDIT: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Sin dar detalles confirmó una reunión trilateral con Rusia

Conflicto Rusia-Ucrania: Zelenski anunció un pacto de seguridad con Trump

El País

Coletazo del DNU 941

Un marino con vínculos con EEUU quedará al frente de la inteligencia militar

Por Luciana Bertoia
Santilli Weretilneck

Santilli dice que hay siete gobernadores que acompañan

Weretilneck, de Río Negro, apoya la reforma laboral

La motosierra libertaria

El director del INTI amenazó con despedir personal del organismo

Pichetto

Michel, de la Sota, Pichetto y Tolosa Paz firmaron una iniciativa

Diputados de distintas vertientes del peronismo presentaron un proyecto para desendeudar a las familias

Economía

Incertidumbre alrededor de la sostenibilidad del endeudamiento.

Radiografía de la deuda externa de las provincias

Banco Central

El dólar minorista BNA cerró en 1455 pesos para la venta.

Leve rebote en medio del carry trade

Familia espalda-26/12/2024

La economía libertaria reemplaza ingresos genuinos por la ayuda del Estado.

Más planes sociales que no alcanzan a cubrir el deterioro de los ingresos

Por Juan Garriga

Por los magros ingresos, cae el consumo en el mercado interno

Más locales vacíos en la CABA

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Agostina Paez

Podría tener una pena dos a cinco años de prisión y una multa

Imputaron en Brasil a la abogada argentina por gestos racistas

Loan - Lian

A pedido de las querellas

Aumentaron las recompensas Loan y Lian

Todavía se desconoce su identidad

El hombre que encontraron muerto en un contenedor era cartonero

Se aceleran los tiempos del trámite

La Ciudad emite títulos secundarios en formato digital

Deportes

FOTO JULIO MARTIN MANCINI torneo apertura 2026 san lorenzo lanus

Triunfo granate en el Nuevo Gasómetro

Lanús retomó las cosas donde las dejó contra San Lorenzo

Inter Milan's Argentine forward #10 Lautaro Martinez celebrates after scoring his team second goal during the Italian Serie A football match between Inter Milan and Pisa at the San Siro Stadium in Milan on January 23, 2026. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

Hubo un tanto de Lautaro Martínez en la goleada 6-2

Serie A de Italia: el puntero Inter la remontó y aplastó a Pisa

FOTO REDES SOCIALES brasil corinthians angel romero

Restan detalles para que el delantero paraguayo sea el primer refuerzo

Boca está cerca de contratar a Ángel Romero

FOTO PRENSA RIVER river entrenamiento

Racing hace su estreno ante Gimnasia en el Bosque platense.

Torneo Apertura: River debuta ante Barracas en busca de cambiar su imagen