Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 24 de enero

Oliverio Girondo murió el 24 de enero de 1967. (Archivo -)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La tragedia en España que causó 45 muertos

📰 El tren descarriló por un raíl

DOLGOPRUDNYI (Russian Federation), 23/01/2026.- Russian President Vladimir Putin attends a ceremony to open new university campuses in Russia's regions via a video link during a visit to the Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) in Dolgoprudny, Moscow Region, Russia, 23 January 2026. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT

Descarta el fin de la guerra con Ucrania si no anexa gran parte del Donbás

Rusia pone límites a la negociación tripartita

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 24 de enero

Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen speaks to the press as she arrives for a European Council meeting to discuss recent developments in transatlantic relations, in Brussels, on January 22, 2026. EU leaders meet on January 22, 2026, for an emergency summit on threats by US President to impose tariffs on countries opposed to his push to take Greenland, with crisis talks in Brussels coming to weigh potential countermeasures against the United States. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Tras el preacuerdo alcanzado entre EE. UU. y la OTAN

La premier danesa visitó Groenlandia para abordar las amenazas expansionistas de Trump

Exclusivo para

CGT

Rechazo sindical a la reforma laboral

Todos los gremios en contra, pero con estrategias diferentes

Pichetto

Michel, de la Sota, Pichetto y Tolosa Paz firmaron una iniciativa

Diputados de distintas vertientes del peronismo presentaron un proyecto para desendeudar a las familias

Banco Central

El dólar minorista BNA cerró en 1455 pesos para la venta.

Leve rebote en medio del carry trade

Está fuera de peligro

Punta del Este: hallaron al turista argentino que había desaparecido tras meterse al mar con una moto de agua

El País

Nucleoeléctrica

Escándalo en Nucleoeléctrica Argentina S.A.

El Gobierno suma nueva denuncias por sobreprecios

Por Paula Marussich
Milei Trump

Las alianzas tóxicas del gobierno argentino en el escenario internacional

La caída de un rockstar

Por Luis Bruschtein
CGT

Rechazo sindical a la reforma laboral

Todos los gremios en contra, pero con estrategias diferentes

Pichetto

Michel, de la Sota, Pichetto y Tolosa Paz firmaron una iniciativa

Diputados de distintas vertientes del peronismo presentaron un proyecto para desendeudar a las familias

Economía

Banco Central

El dólar minorista BNA cerró en 1455 pesos para la venta.

Leve rebote en medio del carry trade

Incertidumbre alrededor de la sostenibilidad del endeudamiento.

Radiografía de la deuda externa de las provincias

Familia espalda-26/12/2024

La economía libertaria reemplaza ingresos genuinos por la ayuda del Estado.

Más planes sociales que no alcanzan a cubrir el deterioro de los ingresos

Por Juan Garriga

Por los magros ingresos, cae el consumo en el mercado interno

Más locales vacíos en la CABA

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 24 de enero

Fue arrasado por el fuego en La Boca dejando a decenas en la calle

Otra muerte en un conventillo

Está fuera de peligro

Punta del Este: hallaron al turista argentino que había desaparecido tras meterse al mar con una moto de agua

Ante la nueva tragedia por el fuego

Alerta por la situación en los conventillos de La Boca

Deportes

FOTOBAIRES torneo apertura 2026 independiente estudiantes de la plata

Entretenido y disputado empate en el Libertadores de América

Torneo Apertura: Independiente y Estudiantes quedaron a mano

Por Fabio Lannutti
FOTO JULIO MARTIN MANCINI torneo apertura 2026 san lorenzo lanus

Triunfo granate en el Nuevo Gasómetro

Lanús retomó las cosas donde las dejó contra San Lorenzo

Inter Milan's Argentine forward #10 Lautaro Martinez celebrates after scoring his team second goal during the Italian Serie A football match between Inter Milan and Pisa at the San Siro Stadium in Milan on January 23, 2026. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

Hubo un tanto de Lautaro Martínez en la goleada 6-2

Serie A de Italia: el puntero Inter la remontó y aplastó a Pisa

FOTO REDES SOCIALES brasil corinthians angel romero

Restan detalles para que el delantero paraguayo sea el primer refuerzo

Boca está cerca de contratar a Ángel Romero