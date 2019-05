“Me llamó Cristina y me felicitó y felicitó al pueblo”, afirmó anoche, cuando ya se conocía el amplio triunfo del Frejupa, el actual gobernador de La Pampa, Carlos Verna. “Es la octava provincia donde el peronismo unido prácticamente arrasa en los votos. Porque incluso el oficialismo se esconde y lleva otros colores y otros nombres. Pero no tienen ningún número económico favorable”, disparó el mandatario, quien no se privó de advertir a Alternativa Federal que “no jueguen a favor del gobierno”. “Los dirigentes deben deponer su ego y pensar en la gente”, sostuvo minutos después de que se conocieran los resultados provinciales. “Ya dije que había muchos gobernadores peronistas que estaban más cerca de Macri que de Perón. Pero no estoy hablando del Gringo (Juan) Schiaretti, que es buen peronista”, aclaró. “Lo que tratamos es que se replique a nivel nacional lo que fue lo de La Pampa: que se arme un frente que agrupe a todos los que no están de acuerdo al modelo neoconservador de Macri. En ese frente deberían estar todos los peronistas. Si se ponen de acuerdo, como sucedió en La Pampa, habría una candidatura única. Y si no se ponen de acuerdo, están las elecciones primarias. Pero los peronistas deberían estar en todos en el mismo espacio –remarcó el gobernador Verna–. El buscar la separación, implica ir a favor del Gobierno”, advirtió.