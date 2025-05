“Vamos a hacer la fría”. La frase aparecía reiteradamente en los diálogos telefónicos que mantenía el narco colombiano Ignacio Alvarez Meyendorff, uno de los jefes del Cartel del Norte del Valle. Hacer la fría significaba meter dinero en la Argentina, país con clima frío comparado con las tierras calientes colombianas. Meyendorff fue extraditado a Estados Unidos en 2013, un año antes que la Argentina lograra salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que significaba estar entre los países buscados por los criminales -narcos, trata, armas, evasión impositiva- para invertir dinero sucio. Para Occidente la cuestión es clave porque el capitalismo no tolera la competencia entre dinero legal y dinero ilegal, básicamente porque éste último tiene costo cero: viene del delito. Entonces empiezan a comprar propiedades, empresas, poder económico y, con eso, poder político y judicial. La propuesta de blanqueo de Javier Milei abre las puertas a que la Argentina vuelva a ser un paraíso fiscal y delictivo. El presidente dijo: “el narcotráfico es un problema de Seguridad, no se lo combate con la Economía”. Un juez de Comodoro Py le señaló a Página/12 que Milei puede ser imputado por instigación al delito de lavado de dinero. "Las normas de que hay que reportar el origen del dinero y que escribanos, contadores, bancos tienen que reportar las operaciones sospechosas, están establecidas por ley. Y el delito está tipificado. O sea, eludir esa obligación pone a quien lo hace en situación de partícipe necesario del delito. Y eso no se evita con una norma de ningún organismo, el Banco Central, ARCA, o el que fuera".

El extitular de la Unidad de Acción Financiera (UIF), Jose Sbatella, que ejerció el cargo durante el gobierno de Cristina Kirchner, recuerda la enorme batalla que significó salir de la lista gris. A los gobiernos no alineados con Washington, como el de CFK, les exigían de todo para sacarlos de la lista de sospechosos. Pero, además, pesaban hechos objetivos. Casos de narcos que metían dinero sucio en la economía.

El ROS del abogado narco

Carlos Alberto Salvatore llegó a ser considerado el principal narco del país en 2012. Era abogado y les cobraba sus servicios a los traficantes de droga y, por supuesto, traficaba cocaína. Por ese camino llegó a ser el jefe y cerebro de la exportación de 1200 kilos de esa droga a España. La operación con la que terminó preso se llamó Carbón Blanco. Pero la trama quedó en evidencia cuando se descubrió que el dinero estaba invertido en varios campos de la Provincia de Buenos Aires, varios de más de 150 hectáreas, autos Porsche y Mercedes Benz, propiedades en Capital Federal y Mar del Plata y depósitos en cuentas bancarias de distintos bancos, sociedades en Argentina y Uruguay. El puntapié inicial lo dio un escribano cuando emitió un Reporte Operación Sospechosa (ROS): la compra de una casa por 350.000 dólares en Lomas de Zamora. Milei habla ahora, justamente, de terminar con los ROS.

Competencia desleal

“Para el capitalismo, el ingreso de dinero ilícito al mercado es competencia desleal -analiza Sbatella-. Son fondos que no tienen costo, como los que se roban en un banco. Por ejemplo, Pablo Escobar en Colombia fue diputado nacional suplente entrando por el Partido Liberal. Entró a fuerza de repartir dinero y hacer obras en los barrios carenciados de Medellín. O sea, el principal narco había iniciado el camino hacia lo que se proponía: ser presidente. Por eso, el propio capitalismo no tolera el blanqueo de fondos que vienen del delito: trastorna todo y termina acumulando poder político y judicial. Nosotros, desde 2011 hasta 2014 estuvimos luchando para salir de la lista gris del GAFI, que significa ser casi un paraíso fiscal. Lo logramos en octubre de 2014. El año pasado, hubo gestiones y gestiones para que no vuelvan a poner a la Argentina en esa lista: había dudas, sobre todo por la lentitud de la justicia. Estas medidas de Milei nos ponen otra vez en camino de la lista gris”. En la Casa Rosada, en cambio, confían en que Donald Trump vuelva a salir al rescate, como lo hizo con la nueva provisión de fondos del FMI.

La combinación de blanqueo e Hidrovía

Carlos Cruz, quien también fue titular la UIF durante el gobierno de Alberto Fernández, diagnostica que “tenemos un acentuado descontrol en áreas, como el Corredor Litoral (Hidrovía), donde la crónica periodística registra el continuo tránsito de contrabando de drogas, aceites y alimentos, lo que, como en este último caso, repercute negativamente sobre el nivel de precios, el empleo y abastecimiento de la población. O sea, que el alegado ingreso de dólares sin control, habrá de incrementar los perjuicios no solo para el sistema económico financiero sino también para la economía, del día a día, de los argentinos/as”. En otras palabras, los fondos de los negocios ilegales competirán con los negocios legales, alterando todo.

Cruz insiste en que “habilitar el ingreso de moneda extranjera al circuito legal, sin ningún análisis del origen, abre las compuertas, no sólo al narcotráfico, el dinero de la venta ilegal de armas, el tráfico de personas, el contrabando de cereales y minerales raros, los movimientos de fondos del terrorismo. Hoy por hoy, los bancos, compañías de seguros, escribanos o proveedores de servicios virtuales están obligados a reportar a la UIF las operaciones sospechosas que lleguen a su conocimiento. Son elementos claves en la lucha contra el delito.

Lo que dicen en Comodoro Py

Este diario dialogó con varios jueces de Comodoro Py que, justamente, son los que llevan adelante las causas por lavado de dinero. "Si una persona llega con una bolsa de dólares a una inmobiliaria, a una agencia de autos, a una escribanía, a un banco, los profesionales están obligados a emitir el ROS. Eso está establecido por ley. Y no hacerlo, está tipificado como delito. De manera que el Presidente bordea la instigación al lavado de dinero. O sea, es una infracción a la ley penal. Por otra parte, el país está sujeto a obligaciones internacionales, lo que también pone las cosas como un incumplimiento del orden internacional. Ninguna de las normativas de las que habla el presidente pueden establecerse de otra forma que no sea una ley, porque es la única forma de derogar las normas anteriores establecidas por ley".

La investigación criminal es decisiva

Para el exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, la clave es la investigación criminal. Luego, toda la cuestión de la compra de propiedades, inversiones y movimientos inmobiliarios -como el boom existente en Rosario- "sirven de prueba, de confirmación de la trama delictiva. No nos olvidemos que la mitad de la economía se maneja en negro, lo que incluye el comercio de cereales, por ejemplo. El camino que yo sostengo es que lo primero es tener identificada la organización narco o la organización delictiva de la que se trate. Si el dinero de esa organización se blanquea, sin que le pregunten de dónde sacaron los dólares, servirá como evidencia, como pruebas para una eventual condena".

Un ejemplo fue el caso del exsenador Edgardo Kueider. Fue detenido en la Aduana de Paraguay con los 250.000 dólares inexplicados que llevaba encima. Intentó blanquearlos comprando departamentos, lo mismo que hizo en Paraná, Entre Ríos. Las evidencias hoy de esos blanqueos, las compras e intentos de compras de departamentos, serán decisivas para los cargos en su contra.

Rodeados de peligros

Durante los últimos años fueron creciendo dos organizaciones brasileñas que dominan el narcotráfico en la región: el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). El barco llamado Ceci cargaba 470 kilos de cocaína, aparentemente propiedad del PCC. En Nordelta se descubrieron varias propiedades de esa organización en el barrio La Isla, blanqueadas por una pareja de brasileños del CV.

Pese a las interminables denuncias respecto de la Triple Frontera, nunca se encontraron ni explosivos ni armas vinculadas con el terrorismo islámico. Sin embargo, sí se verificaron movimientos financieros entre Ciudad del Este y El Líbano. La apertura a no preguntar el origen de los fondos es muy posible que derive en un cruce de las fronteras hacia financieras domiciliadas del lado argentino.

Desesperado por la falta de dólares, Milei parece decidido a facilitar el ingreso de fondos oscuros. Como señalan los magistrados: será ilegal. Pero, además, facilitarles el camino, abrirá las puertas a que vengan otros. Y luego otros. Y otros.