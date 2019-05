La promesa de Mauricio Macri en la campaña electoral fue la construcción de tres mil jardines de infantes. Ya en el Gobierno, ese objetivo nunca fue cumplido. Y la promesa viró: en lugar de edificios nuevos habría más salas en jardines ya existentes. Las aulitas nuevas iban a ser 10.000, según el anuncio. Tampoco fue así. A menos de siete meses de terminar el mandato, Cambiemos apenas hizo 1479 salas.

Así lo reveló un informe del Observatorio Argentinos por la Educación, sobre la evolución de la matrícula en jardines de infantes en la Argentina.

Según el documento, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología (MECCyT) informaron que desde 2016 (inclusive) a mayo de 2019 se construyeron 1479 salas para jardines de infantes. De acuerdo con la misma fuente, además de las salas ya construidas, hay 1365 salas en ejecución.

Los datos de este informe muestran un crecimiento de la matrícula y de la oferta educativa del nivel inicial para las salas de 3 a 5 años. Este crecimiento está alineado con la extensión de la educación obligatoria para incluir la sala de 4 años. Al establecerse la obligatoriedad escolar a partir de los 4 años mediante la Ley 27.045 (sancionada en diciembre del 2014), la meta fijada es expandir la matrícula hasta alcanzar a toda la población en edad de asistir. Para monitorear el cumplimiento de estas metas educativas, es necesario tener datos sobre el porcentaje de cobertura para cada edad, de manera de poder identificar qué fracción de la población no cuenta con acceso a los servicios educativos garantizados por la normativa vigente.

Según el Observatorio, en el nivel inicial, entre 2007 y 2017 (el 2017 corresponde a la última información pública disponible en el Relevamiento Anual publicado por el MECCyT), la matrícula total con edad de 3 a 5 años se incrementó 23,8 por ciento (la correspondiente al sector estatal aumentó 23 por ciento). En sala de 5 creció 4,8; en sala de 4 aumentó 43,8 y en la de 3 subió 41,9 por ciento. Los autores complementan el documento con la estimación realizada por Unicef y Cippec, que identificaron que hay 445.000 niños de 3 años, 115.000 de 4 años y 30.000 de 5 años que no asisten a establecimientos educativos.

Entre las promesas de campaña no cumplidas por el gobierno de Macri estaba la de construir tres mil nuevos jardines de infantes. No se cumplió y se agravó el problema de la falta de vacantes en todo el territorio nacional. A medida que fue desarrollándose la gestión macrista, fueron cambiando las promesas y aseguraron que construirían 10.000 mil nuevas salas, agrandando la oferta de vacantes en jardines ya existentes en lugar de construir nuevos, "ya que muchos gobiernos provinciales y municipales no pueden afrontar la compra de terrenos para nuevas escuelas".

De acuerdo al informe, las autoridades del MECCyT informaron que desde 2016 se construyeron 1479 salas de jardín de infantes y existen 1365 salas adicionales licitadas.

"Un modelo de metas de infraestructura que se enuncian pero no se cumplen, hace que resulte muy difícil para la sociedad exigir rendición de cuentas o seguimiento de metas y objetivos de la política educativa", afirma el autor del informe, Gustavo Iaies.

Consultado sobre los datos de este informe, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, admitió el incumplimiento de la meta, pero le dio una curiosa interpretación: "Quedamos por debajo de nuestras propias metas, pero lo que construimos equivale a 877 jardines de infantes", sostuvo.