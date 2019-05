La justicia de Gualeguachú, Entre Ríos, revelará mañana la sentencia en el juicio al abogado Gustavo Rivas, acusado de haber abusado de al menos diez menores de edad entre 1970 y 2010, bajo el delito de "corrupción y promoción de la prostitución". El delito prevé la pena de hasta 25 años en prisión. La lectura de la sentencia, que será transmitida en directo por un canal de Youtube del propio tribunal, convocará a manifestantes en apoyo de los denunciantes.

"Estamos conformes con el juicio, es muy difícil traer testigos a este tipo de casos para que cuenten, pero todo salió mejor de lo esperado", dijo a los medios el fiscal de la causa, Lisandro Beherán. El fiscal pidió 25 años de prisión ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, en el proceso oral pero no público, que comenzó el 1 de abril y en 12 audiencias tuvo más de 100 testigos.

Por otro lado, la abogada Estela Esnaola --representante de uno de los denunciantes-- pidió siete años de prisión y el abogado querellante Alfredo Vitale siete años y medio.

Además, el abogado defensor de Rivas, Raúl Jurado, pidió la absolución del acusado porque "le corresponde al ser inocente".

Beherán destacó que hubo "más de 60 personas aproximadamente de parte de la fiscalía", ninguno "presenció los hechos pero sí tenían conocimiento".

"Un celador de una institución de guarda de menores contó que algunos chicos del hogar salían 'a lo de Rivas', y volvían con beneficios económicos", detalló, y afirmó que de "esos testimonios hubo un montón".

El fiscal indicó que espera "una condena de 25 años de prisión en cárcel común, y no domiciliaria", aunque "la ley autoriza a las personas de más de 70 años a cumplir la pena en su domicilio, pero eso lo verá un juez de ejecución de pena".

Asimismo, aseguró estar "muy conforme con el juicio" ya que "todo se pudo llevar a cabo y las dificultades se pudieron sobrellevar".

La causa, elevada a juicio el 25 de octubre de 2018, se inició tras una publicación de la revista entrerriana Análisis Digital, que reveló que Rivas llevaba menores a su domicilio, donde los sometía a diferentes abusos.

En la primera jornada, los jueces Alicia Vivian, Arturo Dumón y Mauricio Derudi admitieron la prescripción de dos de las denuncias, ya que "ocurrieron en 1975 y 1977", cuando Argentina no había adherido a los tratados internacionales de Derechos Humanos y Derechos del Niño.

Rivas, de 73 años, fue destacado como "ciudadano ilustre"; candidato a gobernador por la Ucedé, en 1987, candidato a intendente y concejal en 1991 y ocupó diversos cargos de relevancia en instituciones intermedias, deportivas y escolares.

Como pruebas, además de los testimonios, se presentaron fotografías, videos en 8 milímetros y VHS secuestrados en el domicilio de Rivas.

Rivas enfatizó en que "esos famosos videos eran de viaje, y ayer alcancé a ver uno que decía grande 'Chavo', porque era fanático de El Chavo en esa época".

Además, declaró que no cometió delitos, no estuvo con menores de edad y que no pagó por tener relaciones.

"Creo que no eran menores, pero habrá que analizar las fechas", había dicho el acusado en rueda de prensa meses antes de iniciarse el juicio, y reconoció que las relaciones eran "sexuales" pero "no abusos".

Martín Daneri, una de las víctimas, dijo que Rivas "era amigo de la familia, se iba acercando, tomando confianza, para después invitarnos a otras cosas".

En tanto, otra de las víctimas, un hombre de 37 años, narró que conoció a Rivas cuando tenía entre 13 y 14 años, y que "nos daba besos en la mejilla y el cuello en calzoncillo cavado en la cola y torso desnudo".

El adelanto del veredicto se podrá ver a través del canal de YouTube de la Justicia de Entre Ríos (www.youtube.com/channel/UCboKgdqvrqnHLt1s4-PRDGQ), mientras que la sentencia completa se leerá el 5 de junio.

La organización "Rompiendo el Silencio" convocó a través de las redes sociales a una concentración frente a los Tribunales desde las 9 para "dar apoyo a los valientes que se animaron a denunciar y a afrontar todos sus miedos para exigir justicia".