"Si este año votás por primera vez revisá que estés en los padrones. Tenés hasta el viernes para hacer el reclamo, es tu derecho", alertó la diputada nacional Victoria Donda. "Muchos jóvenes que votan por primera vez no están en los padrones. Es urgente que el Registro Nacional de las Personas informe a la Secretaria Electoral los nuevos votantes. Sin trampas. Es un derecho", aseguró la diputada porteña Myriam Bregman. “Si no aparecés en el padrón en el padrón hacé el reclamo, mucha gente menor de 18 años no aparece cuando debería”, publicó en las redes la cuenta de Unidad Ciudadana de San Isidro. En los últimos días se multiplicaron los reclamos de jóvenes de entre 16 y 18 años que no figuran en el padrón y por consiguiente, no podrían votar en las próximas elecciones. A partir de las quejas y consultas, la Cámara Nacional Electoral (CNE) sacó una acordada con la extiende el plazo de publicación de los padrones provisorios hasta el 29 de mayo. Hasta ese día, quienes no figuren en la lista pueden hacer su reclamo para ser habilitados para votar.

Las consultas pueden hacerse de manera presencial concurriendo a la sede de la CNE o de secretarías electorales; mediante internet ingresando a www.padron.gob.ar; o telefónicamente llamando a la línea 0800-999-7237. La verificación del padrón provisorio no es sólo para los jóvenes, sino para todos los que encuentren que sus datos tienen errores. Pero la Cámara, integrada por Santiago Corcuera y Alberto Dallavía, señaló que “no puede pasarse por alto en esta ocasión que el Registro Nacional de las Personas remitió a la Justicia Nacional Electoral una importante cantidad de trámites correspondientes a nuevos electores con posterioridad a la fecha de cierre de novedades, los cuales - obviamente- no han podido incorporarse en el padrón provisorio sino que se verán reflejados recién en los padrones definitivos”. En ese contexto, los jueces sostuvieron que "corresponde reiterar a ese organismo que extreme los recaudos para remitir en tiempo y forma las novedades registrales".

Están habilitados para votar (incluso en las PASO) los ciudadanos que cumplan 16 años hasta el 24 de octubre inclusive y que hayan hecho el DNI mayor. Los datos personales a corroborar para el padrón provisorio son nombre y apellido, domicilio y tipo y número de documento.

El 12 de julio se publicará el padrón definitivo para las primarias y el 27 de julio se darán a conocer los lugares y mesas de votación. En tanto, el padrón definitivo para las elecciones generales será publicado el 27 de septiembre, y los lugares y mesas de votación serán difundidos el 12 de octubre.

La reforma a la Ley de Ciudadanía, sancionada en 2012, extendió el derecho a votar en elecciones nacionales a los jóvenes de entre 16 y 18 años. Si bien para este segmento el voto es obligatorio, quienes no participen no serán considerados infractores.

Desde su primera implementación en las elecciones legislativas de 2013, el padrón de jóvenes casi se ha duplicado, pasando de 627.364 electores en las primarias de 2013 a 1.129.824 en las generales de 2017.