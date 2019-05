El balance cambiario del mes de abril tuvo como principal protagonista al FMI, cuyo cuarto desembolso por el crédito stand by del año pasado le aportó al Gobierno nacional un ingreso de 10.830 millones de dólares, pero realizó pagos netos de deuda en el mismo período por 4800 millones de dólares. La oferta neta de divisas fue alimentada además por ventas netas del sector Oleaginosas y cereales, por 2100 millones de dólares en el mes, según las cifras del Balance Cambiario del Banco Central. El resto de sectores de la economía real demandó 350 millones de dólares, una cifra sensiblemente inferior a las de abril de 2018, por caída en las importaciones. El balance cambiario del BCRA computa además la salida de aproximadamente 1500 millones de dólares por compras de "personas humanas" para atesoramiento o viajes al exterior, y compras netas por 1030 millones de dólares de parte de inversores institucionales. En abril, los clientes de entidades financieras compraron en el mercado de cambios 932 millones de dólares, que fueron atendidos por ofertas de 600 millones de dólares del Tesoro nacional y 332 millones del conjunto de entidades. Las reservas internacionales del Banco central registraron un incremento de 5475 millones de dólares en abril, principalmente por el desembolso del FMI (10.830 millones), parcialmente compensado por las cancelaciones netas de deuda del Gobierno central (4800 millones de dólares). Las compras netas de billetes de individuos en el mercado cambiario descendieron en términos interanuales con respecto al mes de abril de 2018, cuando estalló una corrida que se prolongó por varios meses. Las compras brutas alcanzaron este abril a 1664 millones y las ventas brutas, a 594 millones. La cantidad de individuos que vendieron billetes en el mercado de cambios totalizó 645 mil en abril, que representó un incremento del 66 por ciento con respecto al conjunto de individuos que vendió en abril de 2018. La cantidad de compradores de dólares ascendió a 1.090.000 personas, con un aumento del 30 por ciento con respecto al año pasado. Por último, los "inversores institucionales y otros", tanto residentes como no residentes, efectuaron compras netas de divisas en el mes por 1030 millones de dólares (fuga de divisas), operaciones que suponen un aumento del concepto "Activos externos" en el caso de movimientos realizados por residentes, o una baja de "inversiones en cartera" para las cursadas por los no residentes. Los "inversores institucionales y otros" formaron activos externos durante abril por 540 millones de dólares, de los cuales 430 millones correspondieron a transferencias a cuentas propias en el exterior, y otros 110 millones a atesoramiento en billetes.