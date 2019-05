“Me da mucha bronca no figurar, porque yo quiero participar: estoy cansada de quejarme y sentir que no hago nada, así que voy a ir”, dijo Candela Rojas, de 17 años cumplidos hace dos meses, estudiante de una escuela privada de Palermo, cuando se enteró de que hoy habrá una juntada colectiva ante la Secretaría Electoral de la Ciudad. Su caso es solo uno entre los cientos que se conocieron en las últimas horas sobre jóvenes que no figuran en el padrón de votantes en las elecciones ejecutivas de este año. Ante esta situación y por la presión desde distintos sectores, la Cámara Nacional Electoral extendió hasta el miércoles 29 de mayo el plazo para hacer reclamos y figurar en los padrones definitivos. Y ante un pedido del Frente de Izquierda, un fallo de la Justicia Electoral ratificó ayer que los jóvenes porteños también podrán hacer este reclamo vía web.

La denuncia sobre adolescentes de entre 16 y 18 años que no figuraban en el padrón fue ganando terreno durante la semana cuando lo que empezó como una sumatoria de casos aislados acabó siendo una realidad numerosa: por un error del Registro Nacional de las Personas –según explicó en un comunicado la CNE–, no se cargaron los datos de muchísimos jóvenes que debían ser incorporados al padrón electoral por primera vez. En estos comicios serán quienes queden dentro de dos parámetros: haber tramitado el DNI de mayor de edad hasta el 30 de abril o cumplir los 16 de acá al próximo 24 de octubre, inclusive.

La ley 26.774 de Voto Joven fue aprobada en 2012 y supuso algunos debates en torno a si quería hacerse uso político de los adolescentes. Pero las críticas a esta normativa no fueron hechos usando la misma vara con la que se miden las responsabilidades de los adolescentes cuando se habla de modificaciones a las edades de imputabilidad, por ejemplo. El voto es un derecho que el Estado debe garantizar a esa franja de la juventud (que a la vez está exenta de sanciones si opta por no votar) pero que se ve coartado en múltiples situaciones, según las denuncias.

Como fuera, el reclamo desde agrupaciones políticas y estudiantiles es que se intenta frenar la participación de un sector que es refractario a las ideas del oficialismo. Desde la Coordinadora de Estudiantes de Base, que nuclea a alumnos secundarios de toda la Ciudad de Buenos Aires, harán este lunes una jornada de protesta (de 8 a 18) y ayudarán a presentar los reclamos frente a la Secretaría Electoral en Tucumán 1320.

Tatiana Fernández Martí, vocal del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires y consejera resolutiva por Oktubre –que enhebra a la UJS e independientes–, explicó que muchos de sus amigos y compañeros no están en el padrón y responsabilizó “a la Junta Electoral y a la CNE”. También añadió que los centros de estudiantes están concientizando y repartiendo los formularios de inscripción en las escuelas. Ese papel debe llevarse junto a DNI y partida de nacimiento a la Secretaría Electoral. Ahora se sumó la opción del reclamo online.

Por su parte, hoy mismo un sector del Frente Patria Grande, con la candidata a legisladora Ofelia Fernández a la cabeza, estará en el mismo lugar para empezar con los reclamos. Como el problema no es solo local, circulan videos en las redes con explicativos de cómo hacer los reclamos a través de la web de la CNE.

Desde la implementación de la ley 26.774 se ha incrementado la cantidad de jóvenes votantes. Un estudio de Iván Torre para CIPPEC sobre la participación en las legislativas de 2013 señalaba que del total de jóvenes que podrían votar según edad declarada en el censo de 2010 (y habiendo previamente renovado el DNI para tener documento de mayor) solo un 20 por ciento había participado efectivamente. Sin embargo, si se tiene en cuenta solo a los que figuraban en el padrón efectivamente, la participación rondó el 60 por ciento.

Cuatro años más tarde, los datos de las legislativas de 2017 de la CNE mostraron que, salvo algunas provincias como Chubut y Tierra del Fuego, donde el voto joven estuvo en torno al 30 por ciento, el promedio del país estuvo alrededor del 60 por ciento, un universo que abarcaba cerca de 700 mil votantes jóvenes por entonces.

En 2019 se estima que habrá casi 1.300.000 electores nuevos que deberían estar habilitados, pero no se sabe cuántos efectivamente estarán. Un detalle: la diferencia electoral entre Mauricio Macri y Daniel Scioli en 2015, para aumentar las suspicacias, estuvo en torno a los 650 mil votos, la mitad de los jóvenes que podrían votar esta vez. Son solo números, claro.

* Chequeá en http://padron.gob.ar y si no estás empadronade o alguno de tus datos es incorrecto, podés reclamar allí o llamando al 0800-999-7237. Tenés tiempo hasta el miércoles 29 de mayo.