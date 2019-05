TEATRO

Capitán

Un director de teatro, Molinari, retirado de la escena hace una década, decide volver al ruedo y convoca a tres jóvenes actrices para acompañarlo. Colabora también en la producción de la obra una antigua alumna, que es a su vez su secretaria personal. Los visita continuamente Gaspar, su hijo, ajedrecista de profesión, que atraviesa una apretada situación económica. El largo retiro de Molinari ha tenido consecuencias. Su brillo y su prestigio parecen haberse apagado y la tradición que él encarna ya no dialoga con las expresiones contemporáneas. Las nuevas generaciones desconocen su obra y la escena teatral no parece necesitar su nueva creación. Contra viento y marea, con convicción, Molinari está dispuesto a avanzar hasta las últimas consecuencias para hacerse oír. Quinta temporada de esta obra escrita y dirigida por Agustín Mendilaharzu y Walter Jakob. Con Melisa Hermida, Hernan Grinstein, Magui Grondona, Laura Lértora y José María Marcos.

Sábados a las 23, en Timbre 4, México 3554. Entrada: $360

Tracción a sangre

En un futuro distópico, Jota y Goyo generan energía para “los destacados”, un grupo de personas que ellos desconocen y que cada vez requieren más. Con mucho esfuerzo manipulan los dispositivos que producen luz, como una bicicleta, un fuelle y un molino. Ante la sobre exigencia, llega Sáenz para generar energía junto a ellos, pero Jota sospecha que se debe a otro motivo. Segunda temporada de esta pieza con dramaturgia y dirección de Víctor Chacón, asistencia de Javier Grinstein, escenografía de Maira Benito Revollo e iluminación de Diego Todorovich. Con Manuel de la Serna, Lucas Ranzani y Miguel Angel Vigna.

Viernes a las 23, en Teatro Pan y Arte, Boedo 876. Entrada: $300.

MÚSICA

Unreality

Album debut de SRSQ, el proyecto entre synth dark y dream pop de Kennedy Ashlyn, cantante y tecladista del dúo Them Are Us Too, que dejó de existir luego de apenas un solo disco cuando Cash Askew –la otra mitad del grupo– falleció en un incendio con apenas 22 años. Al fines del año pasado, poco después de la aparición de Amends, álbum póstumo del dúo –con canciones que deberían haber formado parte de ese segundo disco que nunca fue, completadas con la colaboración de amigos y familiares de Askew–, Ashlyn editó su primer trabajo como solista, una sentida despedida para su antiguo compañero. Recién editado localmente a través del heroico sello marplatense Casa del Puente Discos, incluye apenas ocho temas etéreos y darks, en los que las referencias estilísticas con Cocteau Twins o Dead Can Dance vuelven a aparecer, algo más que inevitable teniendo en cuenta que se trata de un disco lleno de nostalgia, reflexión y reconciliación ante una pérdida irreparable. La producción es de Matia Simovich, del grupo Inhalt, y todas las canciones fueron escritas e interpretadas por Ashlyn.

Ocho sueños

Comprometido con la canción de autor y un predominio sonoro folk en su obra, el cantautor platense Gastón Massenzio presenta su quinto disco como solista, co-producido junto a Claudio Lafalce. Se trata de apenas ocho canciones de su autoría, una de ellas instrumental, grabadas junto a Sebastián Briganti en percusión y Mene Savasta en sintetizadores. Para la presentación oficial, que se realizará el viernes 5 en el Centro Cultural Mugica (Piedras 720), la banda se completará con Lafalce en guitarra, Juan Irusta en bajo y Karen Kuhn en coros. El original arte de tapa del disco es obra del historietista Pedro Macini, y la edición corre por parte de Los Años Luz Discos.

ONLINE

Good Omens

“Se acabó Game of Thrones. ¿Y ahora qué vemos?” Esa es la pregunta que muchos fanáticos (nunca mejor aplicado el adjetivo) de la saga deben estar haciéndose por estos días. La plataforma on demand de Amazon ofrece una posible respuesta con una de sus apuestas más altas de la temporada 2019. Claro que aquí no hay batallas épicas ni dragones, aunque sí un ángel y un demonio trabajando codo a codo para impedir el final de los tiempos. Basada en el libro coescrito por Neil Gaiman y Terry Pratchett y protagonizada por David Tennant y Michael Sheen –con aportes secundarios de Frances McDormand, Miranda Richardson y Benedict Cumberbatch– la historia sigue a los impensados colegas en su búsqueda del Anticristo, un nene de once años que anticipa inexorablemente la llegada del Armagedón. El tráiler de la serie, que estará disponible desde el próximo viernes 31, está musicalizado con un tema de Queen y anticipa un tono satírico muy british, saltos temporales y altísimos valores de producción.

Lang X 3

La plataforma Qubit incorporó tres largometrajes de uno de los realizadores indispensables en la historia del cine: el austríaco-alemán Fritz Lang. El primero de ellos, El testamento del Dr. Mabuse, realizado en 1933, fue la despedida de Alemania luego del ascenso del nacionalsocialismo, una cruza radical entre el cine policial y el la parábola política que se transformaría en una de sus películas más influyentes. De su etapa americana pueden verse, en copias restauradas, Indecisión fatal –relato de espionaje antinazi que incluye como personaje secundario a Adolf Hitler– y Los verdugos también mueren, un particular noir ubicado en las filas de la resistencia checa durante la Segunda Guerra.

CINE

John Wick 3

El único personaje de ficción capaz de coparles la parada a Jason Bourne, Ethan Hunt y hasta al mismísimo James Bond está de regreso. El director Chad Stahelski vuelve a dirigir a Keanu Reeves en la saga de acción más impensada (hasta hace unos años), aunque esta vez no hay perritos muertos ni precios fijos puestos en la cabeza del (anti)héroe. El asesino a sueldo cinematográfico más cool del siglo XXI ya no forma parte del grupo al que pertenecía y su condición de descastado lo ubica en la mira de todo aquel que quiera acabar con su existencia. La cosa arranca con una notable secuencia de acción en una biblioteca pública y, de allí en más, Stahelski y su equipo técnico y artístico elevan la apuesta de aquello que mejor saben hacer: combinar un estilo narrativo adrenalítico con el mejor trabajo de dobles de riesgo de esta región del universo. Anjelica Huston interpreta un pequeño pero importante papel y Buster Keaton hace una pequeña aparición como ángel guardián de las escenas físicas.

Satyajit Ray en la Lugones

A partir del próximo jueves 30, la Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530) comenzará a desplegar un programa especial dedicado al realizador indio Satyajit Ray, uno de los nombres mayores de una cinematografía casi desconocida. El ciclo Redescubrir a un maestro, centrado en la etapa más creativa de su carrera, incluye la famosa Trilogía de Apu –tres largometrajes que recorren la infancia, juventud y madurez del protagonista–, la obra maestra El salón de música, sobre un aristócrata en decadencia en la Bengala de comienzos del siglo XX, y La gran ciudad, retrato de los nuevos roles de la mujer en la India moderna. Programación completa, días y horarios en complejoteatral.gob.ar/cine

TV

The Hot Zone: Pánico

No es frecuente que la señal National Geographic cruce las fronteras de las producciones documentales, pero ese es el caso de esta miniserie en seis episodios, basada estrictamente en hechos reales y producida por la compañía de Ridley Scott. La primera escena anticipa el tono del relato, entre el thriller y el drama humano: un hombre enfermo aborda un avión y su tos continua esparce en el ambiente las partículas de una enfermedad desconocida y fatal. La historia recrea la aparición, en 1989, de una nueva amenaza biológica, el virus Ebola. Nacido en el corazón de África, su descubrimiento se produjo a partir de las muestras tomadas por un grupo de monos en Washington. Allí, en esa “zona caliente” que le da su nombre a la serie, es donde hace su aparición la veterinaria militar Nancy Jaax (interpretada por la actriz Julianna Margulies), una mujer dispuesta a todo con tal de detener lo que aparenta ser el comienzo de una terrible epidemia.

Este lunes, martes y miércoles a las 22, por National Geographic.

Los Simpson soplan las velitas

¿Quién hubiera pensado que ese pequeño bloque de dos minutos en el Show de Tracey Ullman estaba destinado a la fama eterna? La familia más amarilla de la televisión mundial cumple treinta años de presencia ininterrumpida y la S30 debuta a nivel global dentro de una semana en horario estelar. Para celebrar el acontecimiento, la señal Fox viene emitiendo todas y cada una de las temporadas, una por día yen continuado, verdadera maratón de proporciones astronómicas. Este jueves 29, por otro lado, se emitirán en calidad de preestreno los episodios número ¡640 y 641! de la creación de Matt Groening, como para ir abriendo el apetito simpsoniano.

Este jueves a las 20, por Fox Channel.