La Mostra de Cine Latinoamericano de Cataluña, que se celebrará del 6 al 13 de junio, anunció la Sección Oficial de largometrajes y los ganadores del premio Ángel Fernández Santos y el Premio Talento Latino. Estos serán otorgados a la plataforma de video Filmin y al historietista Horacio Altuna (foto), respectivamente. El Premio Talento Latino reconoce la tarea informativa y la profesionalidad de una publicación, un programa de radio o televisión o una persona que se ha distinguido por su trabajo informativo o divulgativo a la hora de acercar el cine al público. Las once películas de nueve nacionalidades diferentes que competirán en la Sección Oficial de la 25 Mostra de Cine Latinoamericano de Cataluña son: Camino Sinuoso (Argentina) de Juan Pablo Kolodziej, Yo Fausto (México) de Julio Berthely, Luciérnagas (México, Grecia, República Dominicana) de Bani Khoshnoudi, La Camarista (México) de Lila Avilés, Aquí y ahora (Costa Rica/Chile) de Paz León, O barco (Brasil) de Petrus Cariry, Love me not (España-México) de Luis Miñarro, La Boya (Argentina) de Fernando Spiner, Mataindios (Perú) de Oscar Sánchez Saldaña y Robert Julca Motta, Las Vegas (Argentina) de Juan Villegas y Detrás de la montaña (México) de David R. Romay. El jurado de la sección estará integrado por Carles Torras, Adela Mac Swiney y Javier Tolentino.