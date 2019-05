Los activistas han golpeado la trayectoria de Theresa May en materia de igualdad de género, argumentando que permitió que la gran mayoría del peso de la austeridad recaiga sobre las mujeres, recortó los servicios para salvar vidas e hizo retroceder los derechos de las mujeres. La primera ministra anunció su renuncia ayer por la mañana, rompiendo en llanto cuando dijo que el 7 de junio será el día en que renunciará a ser líder conservadora.

Vivienne Hayes, directora ejecutiva del Centro de Recursos para Mujeres, la organización nacional líder para el sector de las mujeres en el Reino Unido, criticó el legado de May. Dijo: “Los derechos de las mujeres están retrocediendo en este país. Ella no hizo nada para revertir la política de austeridad sexista de los gobiernos conservadores y de coalición. Sabemos por las investigaciones realizadas por la Cámara de los Comunes que las mujeres soportan el 86 por ciento de la carga de la austeridad.”

“Las personas cometen el error de suponer que cualquier mujer en el poder abordará automáticamente la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Lo que realmente necesitamos es una mujer con un análisis claro de la discriminación y la opresión de las mujeres en el centro de su visión del mundo, y que esto sea lo que los impulsa a estar en la política en primer lugar. No podemos esperar que ninguna mujer primer ministro cambie realmente las cosas sin eso.”

Dawn Butler, la secretaria de la mujer e igualdad en la sombra, criticó el historial de May sobre los derechos de las mujeres, diciendo que “las mujeres negras, asiáticas y de minorías étnicas son las que más han sufrido bajo el liderazgo de Theresa May. A menos que mejore los derechos de las mujeres no diría que sea una muy buena feminista”.

Maya Oppenheim: De The Independent de Gran Bretaña. Especial para PáginaI12.

Traducción: Celita Doyhambéhere.