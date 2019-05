La justicia ordenó la prisión preventiva de uno de los dos policías acusados de haber asesinado a una pareja de supuestos ladrones el martes por la noche en Buenos Aires y 27 de Febrero. El fiscal Miguel Moreno acusó de los dos homicidios a Luciano Nocelli, un oficial del Comando con casi una década de antigüedad en la fuerza. Mientras al Hugo Leone se le otorgó la libertad aunque con restricciones por colaborar en el ocultamiento de pruebas de la brutal ejecución de ambos jóvenes cuando estaban boca abajo y en el piso. En el cuerpo de Maximiliano Rosasco de solo 21 años se contabilizaron 15 orificios. Una camara de seguridad oficial permitió recrear los hechos.

"Al video lo vimos con el personal de mi fiscalía unas 50 veces para estar bien seguros sobre lo ocurrido. En la cinta se observa un patrullero que dobla hacia Buenos Aires al sur, y en la esquina ve a Jimena Gramajo sobre una moto parada esperando. Lo que no se observa es el supuesto robo de parte de Maximiliano Rosasco, sino que vemos que este muchacho se quiere subir a la moto mientras el policía Leone los sigue de cerca. Cuando queire trepar a la moto provoca la caída de ambos, por lo que Gramajo queda debajo de la moto inmóvil. Se lo ve a Rosasco apuntando a Leone con el arma de fuego, y al policía que le dispara. Del arma de Rosasco no se alcanza a ver que dispare. Leone corre detrás y en plena calle choca con sus pies y cae al piso. Luego se ve a Rosasco hacer un círculo en derredor de la moto volviendo a la vereda del Parque, donde cae después de haber recibido algunos disparos de parte de su perseguidor. La escena siguiente es la caída definitiva de Gramajo sobre la calle por los disparos del policía Nocelli. Cuando este policía finalmente entra en el cuadro de la cámara se lo ve acercándose y disparando a un metro de distancia al cuerpo de Rosasco. Le tira al menos tres veces por la espalda cuando este estaba indefenso en el piso boca abajo" relata el fiscal Moreno.

En la audiencia se supo además que el revólver calibre 38 que portaba Rosasco no tenía las balas de ese calibre.

La frialdad de Nocelli en el video coincide con su actitud frente a la jueza Silvia Carrara: no se inmutó cuando se lo mostró el video ni mucho menos cuando se le leyó el resultado de la audiencia imputativa sobre su prisión hasta el juicio. La pena que le espera llega hasta la prisión perpetua. Su abogado defensor José Alcacer intentó una defensa, pidiendo la excepción de prisión porque Nocelli tiene familia, está arraigado y porque además " el Ministerio de Seguridad no alteró los videos de las cámaras con los que se esclareció el hecho" dijo el letrado. El fiscal Moreno no dejó pasar la grosera afirmación. "Es que es el Ministerio de Seguridad de todos los santafesinos, no el Ministerio de Seguridad de la policía " le retrucó desde su lugar, despejando cualquier duda.

Durante la audiencia también pudo saberse que el revólver calibre 38 que portaba Rosasco no tenian las balas de ese calibre, sino proyectiles de otra medida, más pequeños, cuyos culotes estaban suplementados con hilos. Además el tambor del arma no estaba funcionando bien por lo cual se debía colocar en eje para cada disparo.

El único momento de tensión en la audiencia tuvo lugar al momento de la proyección del video cuando el esposo de Jimena Gramajo, José Luis López reacciono al ver como le disparaban en el piso. "Hijo de puta", solo atinó a decir, mientras un policía le exigía silencio.

Ya en el cuarto intermedio de la audiencia, el compañero de Jimena relataba que "había discutido con ella, pero habia dicho que iba a hacer un mandado con un amigo de su primo, también conocido nuestro. En el video se ve que estaba quieta, inmóvil y la mataron como un perro. Iba a hacer un mandado y no volvió más" confesó. "Me dio mucho odio y bronca que la ejecutaran así. No tenía antecedentes, nunca robó, cuando a nosotros nos faltaba la plata, paqueteaba vendiendo bolsitas de residuos. Dejó a tres nenas de tres, seis y nueve años solitas", contó José Luis y dijo que hacía diez años que estaban juntos. Jimena solo tenía 15 años entonces.