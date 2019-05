El empresario de medios Daniel Vila, uno de los propietarios del grupo América, aseguró ayer que la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner “movió todo el tablero político” y que apuró la presentación de candidatos para las PASO tanto de Alternativa Federal como de Cambiemos.

Vila, uno de los invitados especiales a la presentación del libro de CFK Sinceramente, señaló que vio a la ex presidenta “mucho más tranquila” y que, si bien suponía que no iba a postularse, lo sorprendió la decisión de ser aspirante a vice.

“La campaña entró en una etapa de vértigo, no recuerdo haber vivido una campaña de estas características”, aseguró el empresario de medios en conversación con el programa Toma y Daca.

Sobre el oficialismo, Vila señaló que “desde distintos sectores le están reclamando al Presidente alguna reflexión” y que “será tarea de Cambiemos actuar en ese sentido”. El empresario mendocino aclaró que si bien no comparte el espacio oficialista le parece “una postura poco democrática” que no haya internas “porque el Presidente quiere la reelección”. “Desde muchos sectores le piden a Macri que se baje y ponga a Vidal”, agregó.

El empresario también opinó sobre la propuesta del peronismo no kirchnerista. “El espacio de Alternativa Federal no solo es viable sino que tiene grandes chances de crecer todavía”, aseguró. Horas antes, había manifestado que “si gana Massa, este país va a ser mejor”. Sobre un posible acercamiento del ex intendente de Tigre al armado kirchnerista, afirmó que “no me meto en sus decisiones políticas”.

Respecto del presente que atraviesa el país, sostuvo que “la situación está complicada para todo el mundo, empresas, trabajadores, hay un desaliento por parte de la sociedad”, y no dudó en decir, en ese sentido, que “la sociedad está defraudada”. A su juicio, “tanto el empresario como el trabajador no ven que haya un futuro porque no se conoce un proyecto de país distinto”.