La audiencia de debate contra contra Nelson Leonardo Cositorto y otras cuatro personas acusadas por estafas reiteradas a través de la empresa Generación Zoe en Salta, comenzó ayer en la ciudad de Salta dcon muchos incidentes, con planteos de la defensa que buscaron posponer el proceso.

La defensa de Cositorto pidió la nulidad del juicio, pedido al que adhirió la defensa de los otros acusados, a cargo del abogado Fernando Díaz Zabalanga, y al que se opusieron la fiscalía y la querella, que afirmaron que, en todo caso, debe ser resuelto al final de la audiencia de debate. Tras escuchar las distintas posiciones, el Tribunal de Juicio pasó a un cuarto intermedio para este jueves a las 9.30, cuando dará a conocer su decisión y se sabrá si este juicio sigue.

Cositorto llegó a juicio acusado de estafas reiteradas (por 118 hechos) y asociación ilícita. Por los mismos delitos son juzgados también Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz, acusados de haber sido socios de Generación Zoe en la provincia.

La audiencia se inició de manera normal, con la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio, pero enseguida comenzaron los inconvenientes con la defensa del principal acusado, que llegó rodeado de un operativo de seguridad importante, que incluyó restricciones para el ingreso del público a la sala de audiencias.

El defensor privado de Cositorto, Franco Tolaba, ni siquiera estaba en la sala. El presidente del Tribunal, Martín Pérez, informó que había renunciado a este cargo que aceptó de manera reciente, el 29 de mayo. El empresario confirmó que había revocado el poder a este abogado e informó que no tenía otro para que lo asistiera. El Tribunal, integrado por los jueces Martín Pérez, Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans, le designó entonces a la defensora oficial Cecilia Martínez, que venía asistiendo a Cositorto hasta la semana pasada, cuando él mismo decidió reemplazarla por su ahora renunciante defensor particular.

La defensora pública pidió tiempo para leer las últimas actuaciones y se pasó a un cuarto intermedio. Cuando se retomó la audiencia planteó la nulidad del juicio argumentando que se violaron garantías constitucionales como el derecho de defensa y el debido proceso. Y señaló que Cositorto había tenido varios cambios de defensa y que eso había generado un estado de indefensión, que en ese marco no se resolvió el ofrecimiento de prueba de la defensa pública.

También cuestionó que la audiencia se hubiera iniciado a pesar de que había recursos pendientes de resolución y una prisión preventiva ya vencida. Incluso reprochó que el tribunal haya abierto el debate sin esperar la designación de un nuevo defensor tras la renuncia del abogado particular, que fue presentada pocos minutos antes del inicio.

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se opuso al pedido de la defensa. “Lo único que percibí es una fuerte catarsis de la defensora oficial porque se inició el juicio, a pesar de todas las artimañas que se han operado para impedir la realización de este debate”, sostuvo.

Salinas Odorisio subrayó que el juicio ya se encontraba formalmente iniciado y que cualquier cuestionamiento debía resolverse con la sentencia. “No se puede pedir la nulidad de algo que todavía no ha ocurrido”, afirmó en alusión a que la audiencia de debate aún no concluyó y que su comienzo fue con todas las partes presentes, incluido el abogado defensor particular, que estuvo comunicado de manera virtual.

Para la fiscal, el planteo no tiene fundamento jurídico y solo puede tratarse al final del proceso. Además, cuestionó el accionar de la defensa, a la que acusó de obstaculizar deliberadamente el juicio. Recordó que el propio Cositorto cambió de defensor el jueves pasado, a solo horas del inicio de la audiencia, y que el abogado Franco Tolaba, que en esa oportunidad también estuvo presente por medios electrónicos, también tuvo acceso completo al expediente.

En esa línea, la fiscal resaltó que desde su fiscalía el legajo estuvo a disposición de la defensa desde el jueves 29 de mayo, día en que Tolaba asumió la representación de Cositorto. Agregó que incluso se dispuso de una guardia activa para facilitarle el acceso en caso de que se presentara, lo que recién ocurrió el martes último, cuando el defensor se limitó a sacar fotos de algunas hojas de los quince cuerpos que tiene la causa.

“Nunca existió una verdadera intención de asumir la defensa. Todo esto responde a una estrategia para obstaculizar el juicio, abusando de las garantías del debido proceso y del derecho de defensa, con el único objetivo de evitar que este debate finalmente se realice”, concluyó la fiscal Salinas Odorisio.

Los abogados querellantes Mauricio Alfredo Ossola Ortiz y Roberto Tomás Barrionuevo, que participan en representación de cinco personas que fueron estafadas, también se opusieron al planteo de la defensa y adhirieron a las expresiones de la fiscal. "Él estaba correctamente asesorado y defendido a lo largo de todo este tiempo", sostuvo Ossola sobre el planteo del estado de indefensión que argumentó la defensa oficial de Cositorto. "No se puede declarar una nulidad por la nulidad en sí misma", agregó Barrionuevo.

La financiera Generación Zoe comenzó a ser investigada en 2022 a partir de múltiples denuncias de ahorristas que aseguraban haber sido estafados. En la investigación se determinó que Cositorto lideraba una empresa que operaba a través de un esquema fraudulento: atraía inversores con la promesa de una rentabilidad muy elevada, de entre el 7,5% y el 10 % mensual, alcanzando el 120 % anual. Pero la ganancia prometida no procedía de las actividades financieras y comerciales que promocionaba Generación Zoe, sino de los fondos frescos depositados por nuevos inversores. Consecuentemente, el pago de eso intereses se suspendió cuando cayó el ingreso de nuevos inversores.