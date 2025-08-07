Once películas emblemáticas del legendario estudio de animación japonés Ghibli regresan a la pantalla grande en un ciclo que se desplegará en varias etapas a partir de este jueves 7 de agosto. La programación del Ghibli Fest que propone la cadena Cinemark-Hoyts comienza con el reestreno de El viaje de Chihiro, la obra maestra dirigida por Hayao Miyazaki que obtuvo el Oscar a Mejor Película Animada y que marcó un hito en la historia del cine japonés. El festival incluirá títulos que han dejado una huella profunda en la animación mundial, como Kiki: entregas a domicilio, Porco Rosso, La princesa Mononoke y Se levanta el viento, las cuatro dirigidas por el maestro Miyazaki. Pero la novedad del ciclo es la inclusión de largometrajes menos difundidos del estudio Ghibli, como El cuento de la princesa Kaguya, Recuerdos del ayer, Pompoko: la guerra de los mapaches y Mis vecinos los Yamada, todas dirigidas por Isao Takahata, un discípulo aventajado de Miyazaki. Al Ghibli Fest se suman también El regreso del gato, de Hiroyuki Morita, y La colina de las amapolas, de Gorō Miyazaki, hijo de Hayao.



