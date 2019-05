"Las mujeres piden más comedores comunitarios"

"Hacía dos meses que estaba preparando un programa de televisión y dos meses después estaba recibiendo casi 60 mil votos, eso es algo que me sigue sorprendiendo", señaló a Rosario/12 la primera candidata a concejala del Frente Progresista tras su primera participación electoral. De cara a las generales del próximo 16 de junio, la periodista consideró que es imperioso terminar con las mezquindades políticas. "En estos momentos tan difíciles, tenemos que alinearnos ideológicamente en los proyectos que van el mismo sentido para mejorarle la calidad de vida a la gente", señaló Rueda, para luego subrayar que llegará al Concejo con otra visión: "Cuando los competidores decían que había que estar preparados para ser concejales, pensaba que había que terminar con esa visión elitista del Concejo como un reducto de iluminados, es algo muy agresivo para la gente. Está bueno abrir el juego, comunicar distinto en el territorio para que la gente te pueda escuchar, esto es un valor que debemos compartir y potenciar".

"Con Irizar hacíamos un gran equipo, teníamos mucho feeling y quería que la próxima intendenta fuera mujer, era lo que correspondía a esta época".

Encabezando la lista Adelante en la interna del Frente Progresista, Rueda cosechó 59.836 votos y se transformó en la precandidata más votada de Rosario en la categoría concejales. En un mapa interactivo que lleva en su teléfono celular, la periodista muestra la cantidad de barrios que recorrió durante la campaña, luego de aceptar el ofrecimiento del socialismo para ocupar una banca en el Concejo Municipal apoyando la precandidatura a intendenta de Verónica Irizar, quien finalmente perdió contra Pablo Javkin.

"Me quedó una sensación agridulce porque con Vero hacíamos un gran equipo, teníamos mucho feeling y quería que la próxima intendenta fuera mujer, creo que era lo que correspondía a esta época. Igual con Pablo tengo una muy buena relación y es también un muy buen candidato. Pero también una sensación de muchísimo agradecimiento con Rosario porque la mía fue una campaña muy corta y con poco medio de comunicación, fue una campaña barrial, de territorio, y mucho entusiasmo, donde sentí el afecto de la gente que no me recibía como un político más. Esto logra que se abra otro canal de diálogo, una capacidad de escucha mutua, creo que es el lugar donde tenemos que estar", señaló Rueda.

En función de las demandas planteadas por los vecinos, y con la posibilidad concreta de llegar al Palacio Vasallo el próximo 10 de diciembre, la candidata dijo que en su tarea legislativa pondrá el foco en proyectos relacionados al mejoramiento de los espacios públicos en los barrios: "Parece una cuestión nimia pero es algo muy importante, que los chicos tengan un lugar para ir a jugar y puedan estar contenidos por sus padres, y de alguna manera también contenidos por el Estado, que puso ese equipamiento para que los chicos estén bien cuidados".

Además, dijo que batallará en el Concejo para crear centros de cuidados para los chicos de entre 45 días y tres años. "Me parecen imprescindibles los jardines maternales, los centros Crecer que después se cerraron. Hay que volver a eso, las mujeres están pidiendo más comedores comunitarios, hay hambre en los barrios. Es muy importante, en momentos en los que les estamos pidiendo a las mujeres que se empoderen, que se liberen de la violencia, que se independicen económicamente, necesitan dónde dejar sus hijos a buen cuidado. Y eso lo tiene que dar el Estado, en forma gratuita. Cuando uno recorre los barrios, son mujeres los que vienen con los chicos a cuestas a hacer el reclamo, no son hombres. A esas mujeres les tenemos que dar una solución porque son las que están construyendo la ciudad que viene. Es costoso, pero hay que hacerlo", planteó la primera candidata a concejala del Frente Progresista.

"Cuando decían que había que estar preparados para ser concejales, pensaba: hay que terminar con esa visión elitista del Concejo como reducto de iluminados".

A la hora de realizar un análisis de las PASO, Rueda destacó el nivel de convivencia entre los candidatos que compitieron. "Hay una evolución ahí, sin agresiones virulentas, fue una campaña respetuosa", afirmó. Y poniendo la lupa en el fortalecimiento del Frente Progresista, teniendo en cuenta que por primera vez en tres décadas el socialismo no tendrá una figura propia compitiendo por la intendencia, agregó: "Cuando concebís un frente político debés tener la generosidad para imaginar que en algún momento puede ganar un partido y después otro. A mí me vinieron a buscar, y si se mantiene esa apertura ganamos todos".

"Me parece que estas cosas generan un sacudón y un replanteo, si me permitís, psicológicamente partidario. Está bueno, y lo importante es que las bases ideológicas se compartan. A partir de ahí se abre otro estilo de conducción que quizás sea más sólido, sobretodo después de lo que hemos pasado con Cambiemos, con estas horrorosas políticas económicas del gobierno nacional. Por eso entiendo que ideológicamente tenemos que estar alineados los que estamos de este lado", concluyó.