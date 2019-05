El paro general es contundente. Así lo reflejaron los gremios que integran el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN) que adelantaron la evaluación que tiene previsto realizar más tarde la Confederación General del Trabajo (CGT). En la sede de Camioneros, los principales dirigentes de este sector gremial destacaron el alto acatamiento que tiene la medida de fuerza y reclamaron el cambio del modelo económico: "Es la demostración más importante del rechazo de los trabajadores a las políticas que implementa el gobierno", aseguró Hugo Moyano quien advirtió que el gobierno de Macri será derrotado en octubre.

El Frente Sindical realizó su conferencia de prensa para evaluar el impacto de la medida de fuerza y hasta allí llegaron Sergio Palazzo de bancarios, Daniel Catalano de ATE capital, Omar Plani de canillitas, el secretario adjunto de Smata Mario Manrique, Eduardo López de docentes porteños, entre otros. El costado político lo aportó el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

"El paro tiene un altísimo acatamiento y eso demuestra la necesidad del trabajador, el desempleo, el jubilado de expresar el mal momento que están viviendo. Acá todos se ven afectado por la política económica y por lo tanto no debe sorprender el alto rechazo que se está expresando", aseguró Moyano rodeado de los dirigentes sindicales.

A su turno, Palazzo criticó los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre su hartazgo con los paros. "Es una actitud autoritaria", indicó. También cuestionó al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, cuando afirmó que el costo del paro asciende a 40 mil millones de pesos: "Si corrigieran la política económica y modificaran la base salarial solo el uno por ciento el crecimiento sería de 80 mil millones. Entonces habría más consumos y más trabajo", señaló el titular de la Bancaria.

La conferencia se realizó después de que las fuerzas de seguridad reprimieran a los piquetes que realizaron organizaciones sociales y eso para los sindicalistas fue una demostración de la nula intención del gobierno de corregir el modelo económico. "La represión es la respuesta de los que no tienen respuesta. Este paro tiene una modalidad particular que son las ollas populares. Ahí está verdad, por eso reprimen para que los medios hablen de eso y no de los verdaderos problemas que tienen los argentinos", advirtió el dirigente mecánico Manrique.

Moyano aportó a esa crítica al sostener que la ministra Bullrich recurre a la represión porque "cree que así doblegará a la gente pero no es así. No lo conseguirá ni con las amenazas, los cuadernos, no lo van a lograr. Por eso repudiamos todo tipo de represión a los que trabajan o los desempleados que reclaman por una vida digna".

El tema del hambre y las ollas populares a la que han recurrido los gremios del Frente Sindical fue destacado por el dirigente docente Eduardo López quien aseguró que "hoy a las escuelas los chicos llegan con hambre porque sus familias perdieron su trabajo y nosotros, los maestros, estamos con los salarios a la baja y por eso luchamos para que no se cierren las escuelas y los chicos lleguen con la mente abierta para aprender. Por eso es preciso ganar para que los pibes vayan a las escuelas sin hambre", aseguró.

Los referentes del Frente Sindical evitaron opinar sobre la conducción de la CGT. Incluso Moyano se hizo el distraído cuando le preguntaron sobre la decisión de la central obrera de no movilizar u organizar ollas populares como realiza el FSMN. Ante la insistencia periodística, Manrique tomó el micrófono y dijo que "son momentos en este país donde tenemos que hacer lo que se considera mejor para los trabajadores", dijo. Luego agregó que "nosotros respondemos con nuestros hechos. El paro lo decretó la CGT y acatamos", remarcó y recordó que "el 30 de abril decretamos un paro y ellos no lo acataron y por eso tenemos compañeros procesados. De todas formas no vamos a calificar a otros dirigentes eso lo hará la gente", concluyó.

El tema político y, sobre todo el electoral, no estuvo ausente pese a la insistencia de los dirigentes gremiales por concentrarse en la jornada de lucha. Pero ante la insistencia periodística, Moyano respondió. En primer lugar aseguró que los trabajadores ya no volverán a confundirse como en 2015 y que en esta oportunidad votarán bien. Luego señaló que "los que pertenecemos al peronismo y los sectores sociales y de otros partidos, estamos haciendo el esfuerzo para poder en octubre cambiar la historia nefasta".

Moyano no se olvidó de espacios políticos como el de Alternativa Federal pero sin nombrarlos dijo que "creemos que aquel que no se suma a este esfuerzo evidentemente está jugando para el enemigo porque tratar de restarle votos para favorecer a los que están gobernando". Por último aseguró que está convencido que a este espacio, donde se encuentran los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta) y los dirigentes Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto, de que "no les va a alcanzar porque los trabajadores dicen que no nos vamos a equivocar. En octubre vamos a cambiar la historia".