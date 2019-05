Avengers: Endgame le puso fin a la “saga Infinity”, el nombre con el que se conoció a las primeras tres fases del Marvel Cinematic Universe. Aunque el productor Kevin Feige no dio confirmaciones sobre el futuro de la franquicia de superhéroes, ya aparecieron varios reportes que revelan qué secuelas y spin offs llegarán en los próximos años. Entonces, ¿qué películas llegarán en la Fase Cuatro? ¿Disney, que ahora posee también Fox, traerá a bordo a los personajes de X-Men y Fantastic Four? Aquí se ofrece un detalle de todo lo que se sabe hasta ahora sobre los próximos pasos del MCU.

Spider–Man: Lejos de Casa (4 de julio de 2019)

La nueva del Hombre Araña es el único título de Marvel anunciado oficialmente tras el estreno de Avengers: Endgame. Tom Holland regresa como el superhéroe de las telarañas, revivido tras los eventos de Endgame. La cuarta película de Avengers tuvo un fuerte impacto en Peter Parker, quien aún lamenta la pérdida de Tony Stark. Esta película introduce a Jake Gyllenhaal como el villano Misterio, y parece ser la introducción al “multiverso” dentro del Marvel Cinematic Universe.

Black Widow (estimada para 2020)

La poderosa Viuda Negra al fin tendrá su propia película, que –si se considera lo que sucede en Endgame– tiene todo el aspecto de ser una precuela de la superespía. Como todos los títulos que siguen, Marvel todavía no dio una confirmación oficial de la existencia del film. De todos modos, la directora australiana Cate Shortland, conocida por su drama sobre los nazis Lore, ya está a cargo del proyecto. El guión fue escrito por Jac Schaeffer, el mismo de Capitana Marvel. También se unió al elenco Florence Pugh, interpretando a una espía en el mismo nivel que Natasha Romanoff y que será su “opuesto moral”.

Black Widow parece ser el título del MCU que seguirá a Far From Home, ya que la filmación comenzará en junio de este año. Eso indica que la película podría llegar a los cines en mayo de 2020.

The Eternals (estimada para 2020)

Chloé Zhao, directora del western contemporáneo The Rider, fue contratada para dirigir una adaptación de The Eternals, con guión de los primos Matthew y Ryan Firpo. La película tendrá su principal foco en un personaje llamado Sersi, que sería interpretado por Angelina Jolie. Kumail Nanjiani también se unió al equipo; Richard Madden (el recordado Robb Stark de Game of Thrones) está en conversaciones para interpretar a Ikaris. The Eternals comenzaría a filmarse a fines de este año, y llegaría después de Black Widow. En ese caso, tomaría la otra fecha considerada por Marvel para sus dos estrenos de 2020: el 6 de noviembre.

Shang-Chi (estimada para 2021)

En los últimos días aparecieron reportes de que ya se está trabajando en una película centrada en Shang-Chi. Será el primer título del estudio con un protagonista asiático, y el escritor chino–estadounidense Dave Callahan trabaja en el guión. Destin Daniel Cretton fue contratado para dirigir el film, que estaría colocado en la “vía rápida” por Marvel. No se han tomado decisiones con respecto al elenco, ni se ha anunciado una fecha probable de comienzo de filmación. Shang-Chi podría tomar una de las tres fechas de estreno anunciadas por Marvel para 2021: 12 de febrero, 7 de mayo o 5 de noviembre.

Black Panther 2 (estimada para 2021)

Considerando el modo en que Pantera Negra se convirtió rápidamente en una de las películas más exitosas de Marvel hasta la fecha (superando a Infinity War en Estados Unidos y con una nominación al Oscar a la Mejor Película), no resulta nada sorprendente que se esté preparando una secuela. Ryan Coogler volverá a escribir y dirigir la película. Como con Shang–Chi, no se ha anunciado fecha de comienzo de filmación, pero muchos dan por seguro que tomará una de las tres fechas de 2021.

Doctor Strange 2 (estimada para 2021)

El personaje encarnado por Benedict Cumberbatch retornará, con Scott Derrickson nuevamente en la dirección. La filmación iniciará a comienzos de 2020, y es muy probable que Doctor Strange 2 sea el tercer lanzamiento Marvel de 2021.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (estimada para 2022)

Se esperaba que la tercera película de Guardianes de la Galaxia comenzara a filmarse a comienzos de 2019, con su lanzamiento planeado para 2020. Pero entonces Disney decidió despedir al director James Gunn, luego de que un sitio web conservador de los Estados Unidos descubriera una serie de tuits escritos por Gunn entre 2008 y 2012 en los que hacía bromas sobre temas tales como la pedofilia y la violación. De todos modos, luego de una serie de encuentros entre el realizador y el director ejecutivo de Walt Disney Studios, Alan Horn, la compañía decidió revertir la decisión.

Desafortunadamente, en el medio Gunn firmó para dirigir un reboot de Suicide Squad: esa película de DC será su próxima producción, y luego se dedicará a Guardianes de la Galaxia. Eso, por supuesto, significa que el film tendrá un considerable retraso. Marvel tiene reservadas tres fechas de estreno para 2022: el 18 de febrero, el 6 de mayo y el 29 de julio. Guardians Vol. 3 podría tomar una de ellas.

Capitana Marvel 2? Avengers 5? Blade?

Hay otras dos fechas reservadas con las que aún no hay ningún título vinculado. Aunque aún no hay ninguna confirmación, una de ellas podría estar destinada a la secuela de Capitana Marvel. La superheroína interpretada por Brie Larson fue todo un éxito en la taquilla y jugó un papel central en los acontecimientos de Endgame. Teniendo en cuenta el modo en que suele manejarse Marvel, es más que probable que se anuncie una segunda parte en breve. En cuanto a la fecha restante, en 2022 se cumplirán tres años desde Endgame. ¿Habrá en camino una nueva edición de Avengers, ahora con todo un nuevo elenco? Otra posibilidad es que se realice una nueva película de Blade, el matavampiros interpretado en tres ocasiones por Wesley Snipes. Se sabe que el actor ya tuvo reuniones en Marvel para analizar la posibilidad de volver a encarnar el personaje, aunque eso fue hace ya algún tiempo.

Pero por supuesto, la compañía tiene unos juguetes nuevos a su disposición...

X–Men y The Fantastic Four

Disney adquirió 20th. Century Fox por 71 mil millones de dólares, lo cual significa que los X–Men y Los 4 Fantásticos pueden unirse al equipo del Marvel Cinematic Universe en un futuro no muy lejano. Aunque se difundió que Feige se encontró en meses recientes “con algunos miembros de la vieja guardia de X–Men”, se espera que solo uno de los actores que actualmente protagoniza una saga en Fox sobreviva a la compra: Ryan Reynolds, responsable de Deadpool. ¿Qué sucederá con X–Men, entonces? El 6 de junio llegará a los cines Dark Phoenix, con la particularidad de que la campaña de marketing no menciona a los X–Men, lo que parecería un movimiento para alejarla de la franquicia de los mutantes. Mientras tanto The New Mutants, más cercana al género del horror, lleva teniendo problemas desde hace algún tiempo: inicialmente se iba a estrenar el 13 de abril de 2018, ahora su fecha sería el 3 de abril de 2020.

Entonces, ¿cuándo se verá a los X–Men peleando junto a los Avengers? Feige primero debe invertir un buen dinero en desenredar algunos contratos, especialmente con la productora Lauren Shulen Donner, involucrada en todas las películas de X–Men desde 2000. Un caso similar es el del director de Dark Phoenix, Simon Kinberg; ambos deben renegociar sus contratos. Una vez que eso se resuelva, Disney deberá resolver qué personajes mantiene a bordo. Feige tuvo reuniones con Noah Hawley, escritor contratado para llevar a cabo un guión sobre Doctor Doom, villano de Fantastic Four que tendría su popia película. No hay más noticias con respecto a los 4 Fantásticos o X–Men, y con la agenda de Marvel ya bastante apretada, no parece haber posibilidades de ver a esos personajes en pantalla hasta 2022 por lo menos... a menos que aparezcan como “invitados” en otros films de superhéroes. ¿Quizá Doctor Doom como villano de Avengers 5? Todo puede suceder en el universo Marvel.

Jack Shepherd: De The Independent de Gran Bretaña. Especial para PáginaI12.