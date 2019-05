Roberto Lavagna terminó de expresar su voluntad de posicionarse como el único referente de la "tercera vía" y anunció el lanzamiento del frente Consenso 19 por el que competirá en los comicios presidenciales de octubre. La cita será el próximo miércoles 5 de junio a las 18:30, en la sede que quedará inaugurada tras el evento, ubicada en Paraguay y Cerrito, en el barrio porteño de Retiro.

En una semana signada por la cumbre del Frente Renovador que el último jueves facultó al líder del espacio, Sergio Massa, a iniciar gestiones para "construir una coalición opositora" --lo que se leyó como una apertura del diálogo con el kirchnerismo--, Lavagna zanjó sus diferencias consigo mismo y decidió convocar, con la excusa de la inauguración del bunker de la coalición, a un acto para lanzar su candidatura presidencial.

Se espera que de la jornada, que tendrá al ex ministro de Economía como único orador, participen el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, quien desde un primer momento le brindó el apoyo --y la personería nacional-- del Partido Socialista; la dirigente del GEN, Margarita Stolbizer; el diputado nacional e hijo del precandidato, Marco Lavagna; el ex funcionario sciolista, Alejandro "Topo" Rodríguez, y dirigentes cercanos al sindicalista Luis Barrionuevo y al ex presidente Eduardo Duhalde. Además, en la lista de invitados se encuentran el ex intendente de Bolívar y diputado nacional por el frente randazzista Cumplir, Eduardo "Bali" Bucca, algunos dirigentes del peronismo no kirchnerista y radicales antimacristas referenciados en el Movimiento por la Democracia Social de Ricardo Alfonsín y Federico Storani, y en el Movimiento de Afirmación Yrigoyenista, de César Wehbe.

"La sociedad argentina está polarizada entre Cristina y Macri. Ambos han gobernado y no han tenido buenos resultados porque las sociedades polarizadas nunca avanzan. Aunque recibamos presiones de un lado y del otro, vamos a seguir insistiendo por el camino del medio", señaló Lavagna días atrás. La consolidación del frente Consenso 19 aparece como un efecto del progresivo achicamiento de la "ancha avenida del medio" que en un principio quisieron impulsar los referentes de Alternativa Federal, encabezada por los mandatarios provinciales Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba), el senador Miguel Ángel Pichetto y el propio Massa.