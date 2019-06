Néstor Ortigoza no tendrá, bajo la dirección técnica de Diego Cocca, el rol preponderante que le adjudicó Edgardo Bauza. Por rendimiento, el ex jugador de San Lorenzo no arrancará la próxima temporada entre los preferidos del entrenador canaya. A sabiendas de eso, el mediocampista aprovechó una entrevista con un medio de Buenos Aires para castigar muy duro al técnico centralista. "Me gustan los técnicos que van de frente, no cuando te enterás por atrás", gritó en diálogo con Radio Rivadavia. Al volante le quedan seis meses más de contrato. El plantel comenzará la pretemporada el día miércoles en el predio de Arroyo Seco.

No perdió el tiempo Ortigoza y, a menos de una semana de la vuelta a los entrenamientos, rompió el molde del mundo canaya. Sabe que no tiene la titularidad garantizada e intuye que no es del agrado de Cocca. Por ese motivo, salió a castigarlo sin nombrarlo. "No me molesta ser suplente. El problema es cuando te salamean o te boludean", apuntó y agregó: "Dame un Gorosito, un Gallardo, un Patón Bauza o un Tata Martino. Van al frente y te dicen las cosas como son, te gusten o no. No te enterás por atrás o por la prensa".