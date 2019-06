El diputado nacional massista José Ignacio De Mendiguren cuestionó a los integrantes de Alternativa Federal Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey por sus fotos con el presidente Mauricio Macri y afirmó que Sergio Massa "fue el que más se cargó al hombro el espacio".

"Si hay algo claro hasta acá es que el espacio y el dirigente que más definió su posición fue Sergio Massa: dijo que quiere ser Presidente, que trabaja dentro de Alternativa Federal y que hay que tener una coalición amplia", sostuvo en declaraciones radiales el también referente industrial sobre el líder del Frente Renovador.

De Mendiguren admitió el resquemor del massismo con Schiaretti al decir que "no fue un aporte decir que no fueran, que los de afuera son de palo, no es la forma de darle fortaleza a un espacio" en la previa de las elecciones en Córdoba.

Además, recordó que tras lograr su reelección en la provincia mediterránea, Schiaretti se dio "un gran abrazo con el Presidente" y se quejó porque "se fue de vacaciones" mientras Alternativa Federal debatía su estrategia electoral para las PASO.

"Tuvo más fotos con el oficialismo que con nosotros. Desorienta a todos", agregó De Mendiguren, quien tampoco escatimó críticas al gobernador de Salta. Luego de que Urtubey reafirmara su vocación de no integrarse a Cambiemos, el legislador del FR indicó que "es bueno que lo haya dicho después de no sé cuántas fotos" con el líder del PRO, ironizó De Mendiguren.

"Hay que hacer una autocrítica: hemos trabajado mal", agregó, al tiempo que hizo una encendida defensa de Massa. "Dentro de Alternativa Federal, Sergio fue el que más se cargó al hombro el espacio: recorrió las provincias, presentó los diez compromisos, le mandó una carta al Presidente para que convocara a todos".

Por último consideró que el ex intendente de Tigre “está convocando a una primaria amplia, porque el que quiera ser presidente debe ganarle a todos, no a una parte. La prioridad es construir una nueva mayoría". Finalmente, manifestó que ve posible una interna de Massa con Alberto Fernández, pero matizó: "Eso lo va a resolver él".