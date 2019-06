El resultado es anecdótico. Es más, una goleada, producto de una diferencia abismal, era algo que se podía. Pero la experiencia, rica y valiosa, de enfrentar a la selección argentina nadie la puede desmerecer en Newell`s. El elenco leproso cayó por 5 a 0 en el predio de Ezeiza ante el elenco dirigido por Leonel Scaloni, en lo que fue el penúltimo amistoso previo a la Copa América que se celebrará en Brasil. Lionel Messi (en dos oportunidades), Sergio Agüero, Paulo Dybala y Rodrigo De Paul anotaron los tantos albicelestes. El flamante DT rojinegro, Frank Kudelka, presenció el partido y mañana comenzará formalmente al frente del plantel.

Como si hiciera falta, Messi lo dejó en claro el día anterior. "Mi sueño de chico era jugar en el Coloso", confesó otra vez. Después no quiso dar más precisiones y reconoció que es una posibilidad difícil, no imposible. Pero el fútbol a veces le regala la chance de volver a encontrarse con el mundo Newell´s. Y si bien no fue en el Marcelo Bielsa, el jugador del Barcelona pudo encontrarse con los jugadores rojinegros y compartir con ellos una mañana de fútbol. Ganas de calzarse la rojinegra no le deben haber faltado. Tras el partido, se tomó el fin de semana libre para retomar mañana los entrenamientos previos a la copa que, seguramente, lo tendrá como protagonista estelar.

A Newell´s lo tomó por sorpresa el partido. Entrenó toda la semana bajo las órdenes de Aldo Duscher, el DT de Reserva, a la espera de la asunción de Kudelka. Formó con Aguerre; Nadalín, Callegari, Freytes, Ferroni; Cacciabue, Requena, Formica; Torres, Rodríguez, Marcioni. Un equipo de jóvenes comandado por el Gato y el arquero, no mucho más. Enfrente, en el primer tiempo, les tocó enfrentar a Marchesín; Saravia, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Pereyra, Lo Celso, Paredes, Di María; Agüero, Messi. Terminó 3 a 0 con dos goles de Messi y el restante del Kun. En el segundo tiempo del entrenamiento, la lepra paró a Temperini; Gabrielli, Luque, Freytes, Báez; Denis Rodríguez, Ribero, Biancucchi; Torres, Fydriszewski y Marcioni. Scaloni también metió mano gruesa y arrancó con Marchesín; Casco, Funes Mori, Otamendi, Acuña; Rodríguez, Paredes; Suárez, Dybala, De Paul, Martínez. El hombre de Juventus y el de Udinese marcaron para el 5 a 0 final.

Tras el juego, Messi posó junto a toda la delegación leprosa. También se lo vio al ex defensor rojinegro Walter Samuel, ayudante de campo de Scaloni, en animadas charlas con Duscher. Una mañana bien rojinegra en el predio de AFA.