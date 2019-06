#Cursos&Concursos El Festival Emergente abrió su convocatoria para propuestas de bandas, freestyleros, danza, foodtubers, performance, stand up, actuación, moda, artes visuales, instalaciones, literatura y proyectos culturales o de tecnología, gastronomía o innovación (hasta el 24/6 en http://buenosaires.gob.ar/festivales). Por su parte, el Fondo Nacional de las Artes tiene en marcha un concurso para sellos discográficos para incentivar ediciones y con premio de 120 mil pesos (hasta el 2/7, http://fnartes.gob.ar). Y la editorial Niña Pez busca autores de libros para niños, adolescentes y adultos, de narrativa, poesía, ensayo y académicos ([email protected]).

#AltaTemporada Si sos de revolcarte en tu propio zogaca, sale terror sobrenatural con la debutante NOS4A2 –léase “Nosferatu”– (desde hoy a las 22, AMC). Si te van las chicas que huyen de sus propias bodas y cambian de vida, probá el estreno de American Princess, de Jenji Kohan, la creadora del hit femitumbero Orange is the New Black (Lifetime). Si te caben los realities de supervivencia, ponele hielo a la segunda de Alaska: hombres primitivos (miércoles a las 21, Discovery). Y si estás para la colonización adolescente de la Tierra, prendé las sondas que mañana pinta la sexta de The 100 en Warner Channel y, para ponerse al día, Netflix acaba de subir la quinta.

#CualquieraPuedeGooglear Click taquillero: Salvapantallas desafía la crisis y sumará segunda función en Niceto Club para presentar su disco SMS: 19 y 23/6. Click aduanero: el housero alemán Butch sacó pasajes y testeará la cabina de Crobar el 14/6. Click de catálogo: El Gnomo & La Filarmónica Cósmica publicaron su antología doble Fantasía (con invitados como Lisandro Aristimuño, Palo Pandolfo, Mostruo! o Nahuel Briones); los platenses Eternos Visitantes pelaron el single Perdido, y Victoria Real soltó el single Ohuohuahh: la lección 3, cortado de su segundo disco, Mi propio poder.

#Pantallazos Reflexión e inspiración son las consignas del ciclo gratuito de cine La espiritualidad visible, que organiza el Centro Cultural Recoleta e incluirá películas como Camina conmigo (este jueves a las 20.30), El fin del egoísmo (13/6) o Mantra, Sounds into Silence (20/6). Además, se agranda la oferta de streaming con el desembarco en las pantallas argentinas de Starzplay, plataforma por suscripción para equipos Apple con menú de películas y series.