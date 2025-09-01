En el marco de un aniversario que marca a fuego la historia reciente del cine argentino, HBO Max prepara el estreno de Nueve Auras, una producción que pone en el centro al director Fabián Bielinsky, responsable de dos de los films más influyentes de la cinematografía nacional: Nueve Reinas (2000) y El Aura (2005).

El documental, dirigido por Mariano Frigerio y producido por UNTREF Media, reconstruye la mirada y el proceso creativo de Bielinsky a través de un entramado de testimonios íntimos y cinematográficos.

La película cuenta con la participación de actores y actrices que marcaron a fuego ambas producciones: Ricardo Darín, Gastón Pauls, Leticia Brédice, Dolores Fonzi, Alejandro Awada, Nahuel Pérez Biscayart y Tomás Fonzi, entre otros, quienes recuerdan escenas icónicas y comparten anécdotas del rodaje.





Bielinsky y un legado que sigue vigente

Estrenada en el año 2000, Nueve Reinas se convirtió en un fenómeno de taquilla y en una de las películas más aclamadas de la historia del cine argentino. La historia de estafadores que atrapó al público con giros inesperados todavía hoy mantiene su vigencia en la cultura popular. Cinco años más tarde, Bielinsky volvió a impactar con El Aura, un policial introspectivo protagonizado nuevamente por Ricardo Darín, que confirmó su lugar como narrador preciso y de mirada profunda.

A lo largo de su carrera, Bielinsky rechazó repetidamente las ofertas de realizar una remake de Nueve Reinas en Hollywood, defendiendo la autenticidad de su obra. Su muerte prematura en 2006, a los 47 años, dejó trunca una filmografía que prometía mucho más, pero que con apenas dos largometrajes consolidó un estilo propio y admirado.





El documental rescata esa dimensión humana y creativa, reconstruyendo no solo la importancia de sus películas sino también el impacto emocional que tuvieron en quienes trabajaron con él.

El repentino fallecimiento del cineasta

Fabián Mario Bielinsky nació en Buenos Aires en 1959 y desde joven se vinculó al cine, primero como asistente y luego como realizador. Con Nueve Reinas conquistó al público local e internacional, y con El Aura profundizó una obra marcada por la tensión narrativa y la construcción de atmósferas únicas.





El director falleció de un infarto en San Pablo mientras trabajaba en nuevos proyectos. Su partida generó conmoción en el ambiente artístico, pero su figura fue elevada a la categoría de mito por una comunidad cinéfila que lo reconoce como uno de los directores más influyentes de la Argentina contemporánea.

Hoy, a 25 años de aquel debut inolvidable, Nueve Auras se presenta como un puente entre generaciones: una manera de revisitar su cine, acercarlo a nuevas audiencias y reafirmar que Bielinsky forma parte de la memoria cultural del país.