El dirigente social de La Matanza Toty Flores sostuvo que consideraría “un honor y un placer” acompañar en la fórmula para la reelección presidencial a Mauricio Macri. Flores, que fue electo diputado de la mano de Elisa Carrió, aclaró que todavía no tuvo ningún ofrecimiento concreto, aunque se mostró complacido de haber sido mencionado como uno de los posibles candidatos a vicepresidente de Cambiemos. “Para mí la sola mención es importantísima, pero no he charlado ni con él ni con nadie que tuviera alguna información sobre esto”, dijo, después de que su nombre surgiera en trascendidos periodísticos.