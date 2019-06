Agrupaciones estudiantiles, sociales, feministas, sindicales y políticas comenzaron a marchar entre cantos, consignas, bombos y muchos brillos violetas y verdes. En la reja del Congreso Nacional, las activistas colgaron una enorme bandera con las fotos de niñas y mujeres que fueron asesinadas en los últimos años: Candela Rodríguez, Melina Romero, Sheila Ayala y muchas más.

En la vereda, del lado del cordón, había pares de zapatos, botas, sandalias, cada uno unido con un pequeño lazo rosa.

A lo largo de Avenida de Mayo, mujeres de todas las edades charlan, cantan y se maquillan con glitter violeta y, principalmente, verde. La Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito concentró desde temprano a metros de la 9 de Julio. Martha Rosenberg, histórica integrante de la organización, sostenía la bandera de arrastre.

A partir de las 17, hora en la que estaba previsto que empezara la marcha, comenzaron a llegar grupos de adolescentes con sus respectivos centros de estudiantes. “Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer”, cantaban.

“Nos siguen matando”, dijo Estela del barrio porteño de Lugano a Télam, y aseguró que en todo este tiempo “el Gobierno no cumplió con la ley”.

A su lado, están Marisol, que llegó desde Mataderos junto a su hija Sol y su sobrina Lucía, y afirmó que siguen “luchando por la igualdad y para cambiar la cabeza de la sociedad”. Luego agregó: “Somos todos personas con los mismos derechos”.

En tanto, Pablo y Verónica viajaron desde Paraná, Entre Ríos, y contaron a la agencia Télam que la hermana de Verónica es una de las víctimas de femicidio a manos de su ex pareja, el 18 de septiembre del año pasado.

“Con nuestra lucha y junto a nuestra familia, logramos que la Justicia cambie la carátula de 'homicidio' y lo considere 'femicidio', con lo que la pena se incrementará de 8 a 25 años”, agregó Verónica.

La mayoría de las manifestantes llevan pañuelos verdes, violetas o naranjas y carteles con reclamos de justicia por los femicidios.

“Nuestros pañuelos no se negocian con los celestes, jamás”, reza una bandera de la agrupación MST, mientras que un grupo de chicas porta remeras con la inscripción “mis genitales no definen mi identidad”.

“Vivas y libres nos queremos”, señala a Télam una de las manifestantes al replicar una de las consignas más fuertes del movimiento feminista.

"Ni Una Menos (NUM) por violencias sexistas, económicas, racistas, clasistas a las identidades vulneradas. Aborto legal ya y abajo el ajuste del gobierno y el FMI", es la consigna 2019 difundida desde la organización.

La declaración completa de la convocatoria:

Hoy, 3 de junio de 2019, estamos acá una vez más para tomar las calles y manifestarnos, para decir basta de violencia económica, sexista, racista y clasista contra las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binaries, gordes e intersex; de la clase trabajadora: ocupades, desocupades, precarizades, piqueteres y de la economía popular, visibilizando especialmente a las mujeres indígenas, originarias, afroargentinas y negras en pos de empezar a saldar la deuda histórica para con ellas y todas las identidades vulneradas por el capitalismo patriarcal y el modelo económico de Mauricio Macri y la alianza Cambiemos, sostenido por su gobierno y los gobiernos provinciales que precarizan nuestras vidas y profundizan todas las desigualdades y las opresiones. La enorme transferencia de recursos hacia los grandes capitales financieros mediante una devaluación que destruyó buena parte del salario, la fuga de divisas, el acuerdo con el FMI, la justicia patriarcal y la reforma previsional, así como la política de persecución, represión y criminalización de la protesta social y de guerra contra nuestro pueblo, precarizan día a día nuestras vidas.

Ante este momento, los feminismos tenemos que ser resistencia y alternativa porque tenemos la tarea ineludible de aportar una alternativa de futuro para que el pueblo no siga pagando las consecuencias de esta crisis. Estamos organizades y no podemos retroceder. Gane quien gane en octubre, el movimiento de mujeres travestis, trans, no binaries, tiene el desafío de seguir copando las calles por sus reivindicaciones. Porque ningún gobierno, jamás, nos ha regalado nada. Todos nuestros derechos los arrancamos siempre con nuestra propia organización, confiando en nuestras propias fuerzas.

Las enormes movilizaciones que gestamos y que atravesaron nuestro país y el continente desde el 3 de junio de 2015 fueron la voz de nuestro hartazgo: ¡basta de violencia machista! Traemos con nosotres las experiencias, las construcciones y los lazos que hemos consolidado entre todes en los Encuentros Nacionales de Mujeres, Lesbiabas, Travestis y Trans y en los procesos asamblearios, en las Huelgas del 8M y en años de organización popular en diversos ámbitos. Nos reconocemos en las luchas latinoamericanas, originarias y afrodescendientes: remarcamos el protagonismo de las mujeres y todas las identidades en las luchas comunitarias por la vida y los territorios. Somos un movimiento antiimperialista, anticapitalista, antipatricarcal, anticlerical, antiracista, antibiologicista y antineoliberal.

Reclamamos prevención y cuidado, igualdad y justicia social. Estamos en las calles, estamos resistiendo y no nos vencieron. ¡No nos han vencido! A la crueldad femicida le oponemos feminismo y organización, decimos ¡Basta!: Ni una víctima más. Basta de violencia machista en todos los ámbitos: basta de trata, basta de femicidios, travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio, basta de abortos clandestinos. Además, luego de la marea verde que inundó las calles y las plazas de toda la Argentina y el mundo en el 2018 para exigir que finalmente el aborto sea legal, seguro y gratuito, como volvimos a decirlo el pasado 28M, seguimos exigiendo: inmediata separación de las iglesias y el Estado: ¡Que sea ley!

Aborto, ESI y violencias machistas

Demandamos a las dos cámaras del poder legislativo la aprobación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Aborto legal ya. No hay Ni Una Menos con muertas por abortos clandestinos.

Cumplimiento de la Interrupción Legal del Embarazo en todo el país, sin restricciones y con las técnicas recomendadas por la OMS. ¡Niñas, no Madres! Es necesario que el sistema de salud incorpore la provisión y producción pública de Misoprostol y Mifepristona aprobada por la ANMAT.

Basta de femicidios, travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio contra travestis, trans, lesbianas, bisexuales, no binaries y todas las identidades sexuales y de género. Basta de violencia institucional, racista y colonialista para les integrantes de los pueblos originarios e indígenas, de la comunidad afro y de las personas racializadas. Por infancias felices, libres de racismo y de todo tipo de violencia y discriminación. El machismo, la misoginia y el odio nos matan. En lo que va de 2019 hubo 278 femicidios y trans/travesticidios. Denunciamos el genocidio trans / travesti. No más niñas ni adolescentes acosadas, abusadas, violadas, asesinadas. No más compañeres revictimizadas por los medios de comunicación. Exigimos más presupuesto para políticas públicas de erradicación de la Violencia patriarcal. Promoción de políticas para la independencia económica y habitacional de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries víctimas de violencia. Exigimos la implementación de la Ley N° 26.485 de Protección Integral contra las violencias. Repudiamos el ajuste al INAM (Instituto Nacional de Mujeres) del gobierno macrista y a su titular, Fabiana Tuñez, responsable de los recortes de presupuesto y el ajuste en todos los programas contra las violencias.

Desde la primera movilización por Ni Una Menos en 2015, hubo alrededor de 1193 femicidios. Exigimos la declaración de la emergencia en violencia de género. Basta de violencia hacia las mujeres, travestis, trans y no binaries. Presupuesto para la construcción de los refugios que contempla el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. Asistencia legal y psicológica para víctimas de violencia. Seguimos exigiendo la implementación plena de la Educación Sexual Integral, laica, feminista y con perspectiva de género para todos los niveles educativos en todo el país, así como presupuesto acorde para su ejecución. Financiamiento para el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Basta de tercerizar en ONG’s la implementación de la ESI.

Separación de la Iglesia del Estado. Fuera las iglesias y organizaciones clericales de la salud y la educación. Basta de financiamiento a las iglesias y tercerización de programas y tareas de asistencia a las iglesias. Abajo el 0800 celeste de Vidal en la Provincia de Buenos Aires.

Violencias económicas

Basta de endeudamiento. La deuda con el FMI es fraudulenta e ilegítima. Sólo financia actualmente la fuga de capitales, endeuda nuestras economías domésticas y atenta contra la soberanía de nuestro país. Creemos necesaria una auditoría de toda la deuda externa Argentina para demostrar que es ilegal, ilegítima y fraudulenta. Nos declaramos en contra del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional llevado a cabo a lo largo del gobierno de Mauricio Macri, así como su continuidad bajo cualquier gobierno. El ajuste precariza y empobrece a nuestro pueblo. Este movimiento se pronuncia en contra de las políticas de ajuste fiscal y vaciamiento del Estado que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales llevan a cabo.

Las políticas de este gobierno produjeron un saldo de casi 250.000 despidos. Este movimiento se pronuncia por la defensa del trabajo, el salario, las jubilaciones y las pensiones. Consideramos urgente recuperar el sistema previsional argentino, sobre la base de reponer los aportes patronales y garantizar el 82% móvil para todes les jubilades y pensionades. Todes tenemos derecho a jubilarnos. Por la prórroga en la moratoria para la jubilación de amas de casa.

El sistema de cuidados forma parte de la economía y de la producción. Demandamos el reconocimiento de las tareas de cuidado: es trabajo no remunerado y quienes lo llevan a cabo debe ser reconocides.

Rechazamos las reformas laboral y previsional exigida por el FMI que el gobierno aún tiene en su agenda. Al mismo tiempo, exigimos paritarias sin condicionamientos y para la recomposición del salario destruido por la inflación.

A 40 años del Cordobazo, reivindicamos las luchas obreras y peleamos por una huelga general.

Afrodescendientes

Exigimos aprobación de la ley de reparación histórica y económica para las hermanas indígenas-originarias, africanas, afroargentinas y afrodescendientes invisibilizadas por la historia y víctimas de la trata esclavista, primeras desaparecidas por el estado.

No a los despojos territoriales

La negación de nuestra existencia en este suelo implicó la construcción de una historia oficial eurocentrada y colonizadora. Nos oponemos a la violencia racista estructural, capitalista, patriarcal y colonialista que sufren nuestras cuerpas negras y afro en las calles y en las instituciones Exigimos políticas públicas que protejan nuestras vidas y nuestra salud empobrecida. Matan a nuestras compañeras negras y afrodescendientes en sus territorios e invisibilizan a las afroargentinas dentro de este estado nación fundado con sus vidas. Exigimos ser parte del censo 2020. Para saber de nuestra identidad. Para saber también a futuro cuántas son realmente nuestras muertas.

Migrantes

Basta de políticas racistas y xenófobas. Anulación definitiva del DNU 70/2017 contra migrantes. Exigimos el retorno de Vanesa Gómez y su hijo, compañera peruana expulsada del país. Rechazamos las expulsiones y separaciones de familias migrantes. Absolución a Morelia Colque, judicializada por defenderse de su agresor.

¡Migrar no es delito! Ni una migrante menos.

Indígeneas

Ni una Indígenas Menos

Ni un Territorio Menos: el modelo extractivista y neocolonialista aniquila de forma organizada a las más de 36 Naciones Originarias existentes. ¡Ni una Nación Originaria menos por Genocidio Silencioso! El exterminio se ejecuta a través de políticas sociales, educativas, económicas, culturales, jurídicas, religiosas Racistas del Estado Nacional Argentino que continúan sembrando muerte. ¡Nos queremos Plurinacionales! porque defendemos el derecho a mantener, expresar y desarrollar libremente nuestra identidad y cosmogonías ¡Nos queremos Sin Racismo! Urge cuestionar “los privilegios” desde donde se funda la sociedad eurocéntrica que reproduce desde cada institución violencia racista y clasista sobre los cuerpos de nosotras, las indígenas, las racializadas.

No queremos a nuestras autoridades espirituales sometidas a la violencia de la Justicia Occidental y Patriarcal que criminaliza nuestras prácticas medicinales ancestrales. ¡Ni una muerta menos por la libre determinación de nuestros cuerpos! caminamos hacia la descolonización de nuestras decisiones y desde ahí reconstruiremos nuestro derecho a la autodeterminación.

Travestis y Trans

Basta de genocidio trans-travesti, basta de crímenes y discursos de odio.

Basta de perseguir y reprimir. Abajo los Códigos Contravencionales. Cumplimiento efectivo de la Ley de Identidad de Género; cada artículo garantiza una mejor calidad de vida.

Reclamamos a la política ser prioridad en sus agendas.

Implementación del cupo laboral trans-travesti en todo el país y en todos los organismos del Estado.

Ley de Reparación Histórica Integral para las sobrevivientes del genocidio. Tenemos derecho a una vejez digna.

Denunciamos la violencia, discriminación e invisibilización de las infancias y adolescencias trans en Argentina. Lo que no se nombra no existe. Ni una travesti-trans menos.

Gordas

Reclamamos la integridad y el respeto de los cuerpos intersex. Decimos no a las cirugías compulsivas que buscan una normalidad que es solo opresión y represión.

Basta de mutilación genital.

Denunciamos el proceso de sistemático de patologización y estigmatizatización de los cuerpos gordos y exigimos respeto por la autonomía corporal.

Presxs políticxs

Libertad a lxs presxs políticxs. Con presxs políticxs no hay democracia. Libertad a Patricia Cabana, Mirtha Guerrero, Mirta Aizama, Gladis Diaz, María Condori, Mariana Condori.

Libertad a Milagro Sala.

Violencia institucional

Denunciamos el recrudecimiento de la represión contra las migrantes, las trabajadoras sexuales, de todas las trabajadoras, y personas en situación de prostitución. Basta de represión, persecución, abuso y extorsión policial a las trabajadoras sexuales y a las personas en situación de prostitución. Exigimos la derogación de los artículos contravencionales que permiten mantener detenida sin orden judicial a cualquier persona y que criminalizan a las trabajadoras sexuales. La calle es de todes, ser pobre no es un delito.

Derechos laborales y sociales para las y les trabajadores sexuales y alternativas de trabajo reales para quienes quieran dejar la prostitución. Basta de represión y aprietes de las fuerzas de seguridad.

Absolución a Mariana Gomez, judicializada por besar a su esposa en la estación de Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Absolución de Higui.

Internacional

Repudiamos la intervención imperialista en Venezuela y hoy volvemos a gritar #EleNao:

nos solidarizamos con el pueblo, las mujeres, lesbiabas, trans, travestis y no binaries de Brasil que enfrentan al gobierno fascista y misógino de Jair Bolsonaro. Repudiamos la visita de Bolsonaro a la Argentina el próximo 6 de Junio.

Justicia por Marielle Franco!

Justicia

Basta de justicia patriarcal, machista, racista, clasista y lesbotransodiante que nos somete, disciplina, oprime y revictimiza. Juicio político y destitución inmediata de magistrados ejecutores del patriarcado e incumplidores seriales de las leyes de género y tratados internacionales que reconocen nuestros derechos como derechos humanos. Denunciamos a la justicia como herramienta del sistema capitalista y patriarcal que desoye las voces de les niñes y less obliga a revincularse con sus abusadores. Que estigmatiza y re victimiza a las madres que protegen los derechos de les niñes a través de la utilización del inexistente SAP (síndrome de alienación parental). Les niñes no mienten. Aplicación urgente de la ley Micaela. Exigimos la derogación de La ley 24270 de impedimento de contacto aplicada solo en contra de las madres. ¡Viva el 3 de Junio en el calendario de las luchas populares feministas!

¡Ni Una Menos!

Vivas y libres nos queremos.

El Estado es Responsable.