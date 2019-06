Hoy y mañana los médicos bonaerenses de la Cicop realizarán un paro de 48 horas en los 80 hospitales públicos de la provincia y sus centros de salud. Por esto, si bien garantizarán la atención de urgencias, todas aquellas actividades que no impliquen una emergencia serán afectadas. Los profesionales de la salud le reclaman a la gobernadora María Eugenia Vidal que actualice sus salarios, que perdieron 15 puntos contra la inflación el año pasado y este año continúan en caída. A pesar de estar en el mes de junio, la provincia no los ha convocado a negociar la paritaria de 2019.

En el año electoral, Vidal garantizó que no hubiera conflictos extendidos en las escuelas –otorgó a los docentes la cláusula gatillo que reclamaban–, pero mantuvo el ajuste sobre los trabajadores de otras áreas del Estado. Para la administración pública tiene firmado desde noviembre con dos sindicatos, UPCN y Fegepba, un acuerdo del 20 por ciento de aumento.

Los judiciales fueron recibidos un par de veces, pero no les hicieron ninguna oferta concreta y luego la provincia les fijó de manera unilateral un retroactivo del 7,5 por ciento en marzo y una suba 4 por ciento en mayo, que los trabajadores consideran insuficiente. Por esto, han anunciado también medidas para hoy y mañana. Los profesionales de la salud tenían la promesa de ser convocados para una revisión de la paritaria en diciembre, que no se concretó. Por esto, piden un retroactivo para 2018 y un acuerdo con cláusula gatillo por inflación para este año.

“Somos el único sector estatal bonaerense que no ha tenido ninguna convocatoria a negociación paritaria. No nos convocaron ni una vez. Todos estos años, con más o menos dificultades, habíamos sido llamados, pero este no, con el agravante de que en la práctica nos han rebajado los salarios. Hoy un profesional que ingresa a trabajar en el sistema con 36 horas semanales cobra 30 mil pesos en la mano. Es decir que está casi en el límite de la pobreza (según el Indec, en mayo una pareja con dos hijos necesitó de 29.493 pesos para no ser pobre). Con la responsabilidad que tenemos, entendemos que son salarios completamente desjerarquizados”, señaló la titular de la Cicop, Marta Márquez.

La dirigente confirmó que con la medida de fuerza “va a quedar suspendido todo aquello que no revista carácter de emergencia. Las guardias van a atender, pero si alguien tenía un turno se lo reprogramará. Por otra parte, el paro va a ser activo, es decir en algunos hospitales con asambleas de pacientes y vecinos, en otros lugares están organizando servir desayunos, va a haber volanteadas en todos lados”.

Con esta medida de fuerza de 48 horas, Cicop llegará a los 12 días de paro en lo que va del año: seis de 24 horas y tres de 48. El año pasado, los profesionales de la salud llegaron a acumular 28 días de paro hasta que los convocaron a fines de octubre.

“Queremos una propuesta con una cláusula de actualización cada dos meses, para no perder poder adquisitivo. No tendría que haber en la provincia trabajadores de primera y de segunda. Entendemos que la gobernación tomó una decisión política de destinar fondos para el conflicto docente, que siempre tiene un costo político para los que gobiernan, y considera en cambio que el acceso a la salud no es prioritario. Hay un destrato importante hacia los que trabajamos en salud pública que va en desmedro del derecho a la salud de toda la población. En este momento, el derecho a la salud no está garantizado, pero no porque hagamos medidas de fuerza, sino por la extendida situación general de deterioro.”