El ex basquetbolista Juan Ignacio "Pepe" Sánchez, integrante de la Generación Dorada del seleccionado argentino, aseguró este miércoles que "el trato al deportista como una máquina está en su etapa final", al referirse al sistema de entrenamiento que aplica en el Dow Center, un centro de alto rendimiento recientemente inaugurado en su ciudad natal, Bahía Blanca.



"Este es un centro de alto rendimiento que buscará, aunque suene contradictorio, replantear el actual sistema de alto rendimiento. El trato al deportista como una máquina, el que yo y tantos mamamos, está en su etapa final. Esos mensajes de ‘entrenate a morir’, ‘sacrificá todo’, ‘no te muestres vulnerable’ y ‘matá tus emociones’ no va más”, dijo.



"Nosotros buscaremos humanizar el sistema, formar integralmente a deportistas profesionales, que no son ni más ni menos que personas que, durante un rato, hacen muy bien un deporte. Es necesario entender que, además de los músculos, hay que entrenar la mente y las emociones. Esta reeducación es el desafío de los próximos años", agregó.



Para la apertura y sistema de trabajo del Dow Center, nuevo "hogar" del Bahía Basket, Pepe Sánchez recurrió a su experiencia en la Universidad de Temple, Estados Unidos, desde donde saltó a la NBA. "Queremos convertirnos en un polo de conocimiento deportivo a nivel latinoamericano, que se caracterice por ser multidisciplinario y multideporte", explicó, según un comunicado difundido por los responsables de la comunicación del centro.



El sitio ya fue visitado por el cuerpo técnico de Los Pumas (Mario Ledesma y Nicolás Fernández Miranda), por dos referentes del polo (Eduardo Heguy y Eduardo Novillo Astrada) y el especialista en movimientos Enrique Pisani.



"La idea es que lo deportistas que vengan le puedan dar un respiro a su mente porque la vida tiene mucho más para ofrecer que básquet, fútbol o cualquier otra disciplina. Queremos que abran la cabeza y desarrollen otras inquietudes. Debemos empezar a darle más importancia al entorno del deportista", dijo.



"La neurociencia ya nos enseñó que un ambiente positivo ayuda más que otro con castigos y que no sólo hay que entrenar los músculos sino también el cerebro y las emociones. Nosotros buscaremos darles las herramientas para que sean aptos mental y emocionalmente para enfrentar los momentos de presión que tiene el deporte de alto rendimiento”, concluyó.