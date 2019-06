A las y los centennials les preguntaron quién sería el candidato ideal para las próximas elecciones presidenciales. Respondieron de manera unánime que una mujer, adulta joven (entre 35 y 45 años), es decir, “con suficiente edad como para tener experiencia pero no tanta como para estar anquilosada y apegada a los viejos esquemas”. Chicos y chicos “demandan a alguien que pueda romper con la brecha generacional”. Consideran como valores positivos para esa candidata ideal llegar desde “fuera del mundo del privilegio” (en el que incluyen las estructuras partidarias tradicionales), y tener orígenes humildes o trabajadores, y todavía mejor si proviene de alguna provincia en lugar de ser oriunda de la CABA.

A diferencia de lo que aconsejan los prejuicios tradicionales y retomaron habitualmente las campañas presidenciales –como, por ejemplo, la de 2015–, las vidas privadas de los candidatos no son un valor para estos nuevos votantes. Si la candidata ideal tiene hijos o no, si es trans o cis, si es hétero o gay, no importa, porque las y los centennials “defienden el derecho a la intimidad” y sostienen que “lo que importa es su capacidad para ejercer la función”. “Para ellos, es importante el respeto de las decisiones ajenas, su familia es parte de su vida privada”, advirtieron las investigadoras.

El listado de veinte “atributos más importantes que debe tener el candidato a presidente este año” es casi un ranking de las urgencias de las y los centennials. Aunque llevan la crisis económica a los dos primeros puestos (la “capacidad para resolver el problema de la inflación” es lo principal para el 52 por ciento; “preocuparse por la situación de los pobres” lo es para el 49), no mencionaron variables macroeconómicas ni nociones como Riesgo País en las entrevistas, porque para ellos la coyuntura de emergencia se mide en lo cotidiano: las preocupaciones de sus padres por la inseguridad económica, las cuentas de la casa, los consumos que se elige restringir. El tercer valor de la lista es la honestidad (43 por ciento), seguido por la preparación para manejar una crisis (34), la capacidad para resolver el problema de la inseguridad (30) y la capacidad para gestionar (19). Los dos últimos puestos, en la actual coyuntura política pre-PASO, resultan curiosos: “tener el respaldo de un partido o coalición política fuerte” y la “capacidad de generar consensos” (5 y 4 por ciento respectivamente).