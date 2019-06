El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, aseguró este viernes que el fútbol femenino es una prioridad para su organización y defendió la idea de lanzar una Liga de Naciones femenina. "Lo propuse hace dos años porque los equipos nacionales son los catalizadores del fútbol femenino, como se va a ver en este Mundial. Desafortunadamente ese proyecto fue paralizado, pero lo vamos a volver a poner sobre la mesa. Y también tenemos que pensar en un Mundial de clubes para mujeres", dijo.



Infantino, presidente de la FIFA desde 2016, y reelegido hace dos días hasta 2023, se pronunció en París en el segundo y último día de la primera Convención de la FIFA sobre fútbol femenino, donde destacó que el desarrollo del fútbol femenino ha formado parte de su estrategia desde su llegada al cargo.



"Tengo cuatro hijas, la presión en casa para que haga algo en favor del fútbol femenino es muy alta. No soy para nada objetivo pero, bromas aparte, es una prioridad para la FIFA", destacó el dirigente suizo.



Infantino, de 49 años, subrayó que el fútbol femenino debe tener una identidad propia y no ser un "copia y pega" del masculino. En esa línea, se congratuló de la creación de una división específica en el organismo y del lanzamiento de una estrategia al respecto.



"El fútbol femenino y las mujeres en el fútbol necesitan igualdad. Necesitan actos, no palabras. Las discriminaciones deben ser abordadas", añadió el mismo día en que empieza en Francia el Mundial femenino, para el que auguró una audiencia de 1.000 millones de personas de audiencia global.