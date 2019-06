La ex presidenta Cristina Kirchner denunció que "al igual que en 2017, Cambiemos con Comodoro Py arman un 'cronograma' judicial que va de la mano del calendario electoral" al compartir un video en sus redes sociales. Un día después de que se conocieran dos nuevos procesamientos , con pedido de prisión preventiva, por dos causas que se desprenden de la investigación de la fotocopia de los cuadernos, la pre candidata a vicepresidenta denunció que "la campaña judicial ya arrancó".

"El gobierno, junto al poder judicial y los grandes medios, persiguen a la oposición para lograr un beneficio electoral", comienza el video publicado en la cuenta de Unidad Ciudadana y compartido por la ex mandataria, quien agrega: "El cronograma judicial está coordinado con el calendario electoral", poniendo el punto de inicio de la "campaña judicial" en las notas publicadas esta semana que reflotaron las llamadas entre la entonces presidenta y el ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, la noche de la muerte del fiscal Alberto Nisman, intentando instalar nuevas sospechas alrededor del desenlace faltal del fiscal.

Loading tweet ...

El video realiza un repaso por las tapas del diario Clarín contra de la ex mandataria, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex vicepresidente, Amado Boudou, y la ex procuradora general Alejandra Gils Carbó.

El recuento de hechos judiciales subraya las detenciones de personas cercanas a la ex presidenta y ex funcionarios, ordenadas en el inicio de la campaña legislativa 2017. Además, denuncia las "fake news" acerca del apurado recuento de las PASO legislativas del domingo 11 de agosto, en las que se descontó como ganador al candidato de Cambiemos, cuando la verdad fue que Cristina se impuso por un escaso margen.

Loading tweet ...

El breve informe denuncia también "las presiones" y "el apuro" para avanzar en las causas judiciales contra los funcionarios de la gestión anterior en las semanas que transcurrieron entre las PASO y las elecciones generales, en las que finalmente el candidato a senador de Cambiemos, Esteban Bullrich, logró más votos que la ex presidenta. "Y la campaña judicial ya arrancó", advierte Unidad Ciudadana de cara a las presidenciales de octubre.