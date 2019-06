La maquilladora de canal 3 fue la que distendió a los candidatos en la previa al debate. José Corral confesó que es el tercer debate del que participa porque como intendente ya lo hizo y no perdió el tiempo para medir con reloj cada simulacro previo. Pero fue Bonfatti el que más conversó sobre la preparación para salir iluminado ante las cámaras. Fue ahí que le pidió a la profesional que no le ponga base, "sólo un poco de color", y argumentó que "el contraste con las luces quedan mal". Además el ex gobernador se mostró como un entendedor del make-up al afirmar que ahora se prefiere la piel más al natural, "antes se usaba el pancake, una costra gruesa". La maquilladora le propuso darle un toque a los ojos: "Le marco la mirada para que quede más intensa", propuso y él aceptó siempre que lo cuide "la alergia". Muy conforme, Bonfatti se despidió de la sala de maquillaje agradecido y le dijo: "Me dejaste en high definition".