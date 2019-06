La CNRT presentó el Documento Unico de Transporte (DUT) como un nuevo instrumento para que la sociedad pueda controlar la situación del transporte público, especialmente para que los padres puedan controlar los micros que hacen los viajes de egresados.

El DUT es una declaración jurada que realiza la empresa, donde afirma que el vehículo, los conductores y las medidas de seguridad fueron controladas y que se cumple con todo lo necesario para brindar el servicio y que debe estar exhibido en el interior y el exterior del vehículo. En caso de que no esté bien visible, o que al consultar el dominio del vehículo la página informe que no existe un DUT declarado, recomiendan no abordar el vehículo y hacer la denuncia a la CNRT.

Se puede usar el lector QR desde el celular o ingresar el número de dominio del vehículo en la página de la CNRT.