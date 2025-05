Rafael Nadal soltó las lágrimas. No es que haya sido la primera vez, pero acaso sí haya representado el momento más icónico de su vida después del deporte profesional: el emblemático tenista español se conmovió hasta el llanto con un fuerte reconocimiento en Roland Garros, el torneo más valioso de polvo de ladrillo, en el que sustentó una sustancial parte de la construcción de su propio mito.

No fue para menos: soltó las lágrimas en un estadio Philippe Chatrier, en el Stade Roland Garros, en París, ante miles de espectadores que le rindieron pleitesía como lo que es: un verdadero dios del tenis, una leyenda tan grande como inverosímil que jamás morirá en los tiempos. Recibió un mimo al alma en la primera edición del torneo parisino de Grand Slam después de su retiro como profesional. Aunque parezca una fábula: hay Roland Garros después de Nadal, aunque ya no habrá Roland Garros sin el aura de Nadal.

“Ha sido una historia increíble que empezó en 2004, cuando vine por primera vez, pero llegué en muletas y no pude jugar por mi pie. Desde lo más alto de la pista, deseaba poder bajar a jugar. En 2005 puede jugar por primera vez, tenía 18 años. Hoy, 20 años después, me he encontrado a rivales que me han llevado al límite en lo físico y mental, que me han hecho crecer cada día”, expresó, con el corazón en la mano, el hombre que excedió las barreras de la lógica: catorce títulos en Roland Garros forman parte del universo de lo surreal.



Pero son reales, sí. La Copa de los Mosqueteros fue alzada catorce veces por el mismo hombre, quien además ganó la absurda cantidad de 112 partidos sobre 116 disputados en ese torneo, que cruza la línea de una frase hecha utilizada hasta el hartazgo: el patio de su casa. Una infinidad de lesiones con nomenclatura extraña como Síndrome de Müller-Weiss o Hoffa y un físico golpeado desde su increíble irrupción lo obligaron, en octubre de 2024, a anunciar que ya no jugaría al tenis de manera profesional.

Los motivos los rememoró en el arranque de una nueva edición en Roland Garros: “No es que no eche de menos el tenis: nunca terminé cansado del tenis. Terminé mi carrera deportiva con amor por el tenis, pero llegué a un punto en el que mi cuerpo no podía más. Mi cuerpo no me permitía tener el nivel que yo necesitaba hacerlo para disfrutar o que valiera la pena el esfuerzo. Ese día cerró mi etapa en el tenis".

La presencia de Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray le aportó la magia necesaria al marco de un homenaje que Nadal jamás olvidará. “Todos hemos cumplido nuestros sueños. Hemos enseñado al mundo que podemos ser rivales y colegas con respeto al mismo tiempo. Disfruté mucho cada vez que fui al límite para competir contra ustedes. Que estén los tres en este momento significa todo", sostuvo sobre las otras tres piezas del irrepetible Big 4.

El serbio, acaso el jugador más destacado de todas las épocas y su mayor rival, el único de ellos que se mantiene activo en el circuito, admitió con el alma entre los dedos: "Fue muy difícil mantener la motivación para competir después del retiro de Nadal. Sinceramente no pensé que me fuera a afectar de esta manera, pero siento que una parte de mí se fue con él". La corrección, entonces, amerita: Djokovic, el mundo te entiende, porque una parte de todos se fue con él.

Dos y dos, los argentinos en Roland Garros

La primera jornada del cuadro principal de Roland Garros para los argentinos arrojó un resultado de paridad: dos victorias y dos derrotas. Ganaron Juan Manuel Cerúndolo, que viene de la clasificación, y Mariano Navone; perdieron, por otro lado, Francisco Comesaña y Thiago Tirante.

El menor de los hermanos Cerúndolo, uno de los campeones ATP de la generación actual de tenistas masculinos de la Argentina -ganó el Córdoba Open en 2021-, logró por primera vez en su carrera un triunfo en el cuadro principal de Roland Garros. Actual 109° del ranking mundial, Juanma acumula cuatro victorias en París: tres de la clasificación y ahora el éxito debut en el main draw.

Una clase de tenis sobre polvo de ladrillo, su superficie predilecta: todo su repertorio de recursos, variantes, cambios de ritmo, efectos y solidez fue desplegado para ganarle sin problemas por 6-3, 6-2 y 6-4 al estadounidense Alex Michelsen (33°). En la segunda instancia el zurdo de 23 años se medirá con el serbio Hamad Medjedovic (74°), quien viene de eliminar al polaco Kamil Majchrzak (96°).

Navone, por otra parte, se sobrepuso en su estreno para vencer al estadounidense Brandon Nakashima (32°) en cuatro parciales. El oriundo de 9 de Julio, de 24 años, se mantuvo firme para imponerse por 7-6 (2), 4-6, 6-1 y 6-2, en más de tres horas y media de disputa. En la siguiente ronda, La Nave, que ganó el quinto punto de Argentina en la Copa Davis de este año ante Noruega, se enfrentará con otro estadouniense: Reilly Opelka (93°), verdugo del australiano Rinky Hijikata (78°).

Actual 97° del ranking de singles de la ATP, Navone concretó su tercer éxito en cuadros principales de Grand Slam y el primero en Roland Garros: antes había derrotado al español Pablo Carreño Busta (99°) y al alemán Daniel Altmaier (66°), ambos en el US Open 2024.

Las dos caídas nivelaron la jornada del domingo para el tenis argentino. El marplatense Francisco Comesaña (64°) se despidió tras perder con el experimentado Carreño Busta (99°), cuartofinalista en Roland Garros en dos ocasiones: 2017 y 2020. El jugador nacido en Asturias se quedó con la victoria por 6-2, 7-6 (3) y 7-5 ante el Tiburón, en su primera participación en el cuadro final de París.

Thiago Tirante (132°), que había ingresado al cuadro principal como lucky loser -uno de los perdedores en la tercera ronda de la qualy-, completó la doble mala noticia para la Argentina: quedó eliminado luego de caer ante el bosnio Damir Dzumhur (69°) por 3-6, 6-4, 6-3 y 7-5.

Lo que viene

Este lunes será el turno del debut de otros argentinos en cuadros principales de singles de Roland Garros: Sebastián Báez (38°) se estrenará ante Miomir Kecmanovic, Tomás Etcheverry (53°) jugará contra Stefanos Tsitsipas (20°; ex 3°), Camilo Ugo Carabelli (51°) se medirá con Jaume Munar y Francisco Cerúndolo (18°), el mejor jugador albiceleste del ranking, se cruzará con Gabriel Diallo. En el cuadro femenino, Julia Riera (202ª) buscará dar el batacazo ante la kazaja Elena Rybakina (11ª).