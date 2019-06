El documento con el que Sergio Massa llamó ayer a construir una “nueva mayoría opositora y posgrieta” generó ecos en los sectores que buscaban captar el voto de los desencantados con el kirchnerismo y con Cambiemos. Uno de los primeros en reaccionar fue el precandidato a presidente por Consenso 19, Roberto Lavagna, quien ratificó su intención de consolidarse como referente de ese camino entre “los dos polos de la grieta” y dejó en claro que buscará posicionarse en la supuesta avenida del medio que dejaría el líder del Frente Renovador tras su alejamiento definitivo de Alternativa Federal. “Hay otros partidos donde hay una permanente negociación para ver si se van a un lado o hacia el otro de la grieta, pero desde que empezó esta campaña, el planteo de Consenso 19 ha sido exactamente el mismo, sumamente coherente: ni Macri ni Cristina”, aseveró. Por su parte, la líder del GEN, Margarita Stolbizer, consideró que “el zigzagueo de Sergio Massa le ha hecho daño a Alternativa Federal” y expresó que las conversaciones entre ese espacio y el liderado por el ex ministro de Economía “hasta el último día no están cerradas”.

El acercamiento del ex intendente de Tigre al frente que impulsa la candidatura de les Fernández, descolocó tanto a los fundadores de Alternativa Federal como al ex ministro de Economía, quienes a medida que se acerca un acuerdo van profundizando sus críticas. “Sus respectivos gobiernos fracasaron”, apuntó Lavagna en referencia a las últimas dos gestiones. “La muestra está en las propias cifras oficiales, que dicen que en los últimos ocho años el nivel de producción estuvo absolutamente estancado, incluso declinando los últimos dos períodos”, continuó, al tiempo que afinó su crítica: “El gobierno de Cristina Kirchner fracasó porque se preocupó por el consumo, pero dejó de lado la producción”, mientras que el de Mauricio Macri “se basó en variables de tipo financiero, como las tasas de interés y el nivel del riesgo país”.

En esta línea, el congreso nacional del GEN realizado ayer resolvió facultar a su mesa ejecutiva “para constituir una coalición o alianza transitoria electoral fuera de la grieta política forjada por los últimos gobiernos”. “Debemos ofrecer un sendero para superar la crisis y construir un futuro mejor. Estamos en contra de la especulación, de la corrupción y de la soberbia”, manifestaron los congresales en un comunicado. El espacio ratificó así su acercamiento con el dirigente de Consenso 19. Tras el encuentro partidario, Stolbizer apuntó contra su ex socio político. “El zigzagueo de Massa, que no sabe exactamente qué va a hacer a esta altura, le ha hecho daño a Alternativa Federal y dejó desorientados a los demás miembros”, subrayó. La ex diputada sostuvo que “nunca están cerradas las conversaciones hasta el último día” para inscribir las alianzas, lo que ocurrirá a las 24 del próximo miércoles.

El reacomodamiento de Massa provocó el enojo de los otros miembros de Alternativa Federal: “Hace diez días me dijo por teléfono que seguía participando de Alternativa Federal. Sinceramente no tengo ni idea. Hay que ser consecuente. Hay que decirle a la gente a dónde va”, dijo Urtubey y disparó: “Cuando llegue el momento de las elecciones, la gente va a ver los candidatos y ahí votará. Todo lo demás son maniobras de políticos que lo único que están haciendo es dar vueltas para ver a dónde se acomodan por un cargo”.