Desde Paraná

La garúa y la bruma que se expandía desde el Río Paraná en el atardecer no lograron aguar el festejo del peronismo entrerriano: Gustavo Bordet fue elegido para otro mandato como gobernador de Entre Ríos. El candidato peronista del Frente Creer Entre Ríos se imponía con el 57,3 por ciento de los votos al candidato de Cambiemos, el radical Atilio Benedetti, que sumaba 35,7 cuando se llevaba escrutado el 85 por ciento de las mesas.

Otro duro golpe para el Gobierno nacional en la seguidilla de derrotas de los candidatos de Cambiemos en el disperso calendario electoral en las provincias. Más aun con la caída de su bastión, la intendencia de la capital Paraná, que tiene el conglomerado urbano más populoso de la provincia. Allí, el vicegobernador y candidato a intendente Adán Bahl se imponía con 45,3 por ciento de los votos contra el 35,2 del intendente radical Sergio Varisco, procesado por narcotráfico.

Bordet abrió el fuego en el Centro Provincial de Convenciones --sobre las barrancas que dan al Paraná-- a las 21.30. "Esta es una muestra de confianza que nos obliga a redoblar esfuerzos", sostuvo el gobernador reelecto que afirmó que su triunfo rondará los números "similares" a los de las primaria: con un "58 por ciento de los votos y unos 25 puntos de diferencia" sobre su principal contrincante. Bordet se presentó a la rueda de prensa junto a su compañera de fórmula, la ministra de Desarrollo Social Laura Stratta, que será la primera mujer que presidirá el Senado entrerriano.

"Se viene un tiempo de grandes consensos", dijo y buscó postergar su alineamiento nacional para las elecciones presidenciales de octubre. "Estamos concluyendo el proceso electoral en Entre Ríos, con un gran frente en base a consenso y acuerdos sobre proyectos y un programa de Gobierno. También eso debe suceder en el ámbito nacional, más allá de los nombres propios. Tenemos que salir del esquema de renta financiera para priorizar el desarrollo, la producción y el empleo", afirmó como señal de unidad a todos los sectores del peronismo.

Bordet afirmó que consultará con los intendentes y las fuerzas que integran Creer Entre Ríos para definir una postura nacional. Cerca del gobernador afirmaban que inscribirán con ese mismo nombre a la coalición provincial, que se acoplará a la fórmula nacional que reúna la unidad más amplia posible. También evitó referirse a los saludos que recibió de dirigentes nacionales. "Son muchísimos, vía Twitter, los voy a leer a todos después", respondió Bordet y resaltó el saludo del vencido Benedetti, a quien agradeció que se hiciera una campaña "sin agravios"

Sin embargo, marcó las diferencias con el gobierno nacional y el intendente de Paraná, al afirmar que "es muy agraviante pelearse por una cuota parte de una obra cuando la gente la está pasando mal". "Es muy importante para el peronismo volver a gobernar la capital de la provincia", sumó.

La calle Gualeguaychú, en el centro de Paraná, ya estaba cortada desde las 19. Allí se levantó un escenario frente al búnker local de Bahl, el vicegobernador y candidato a intendente. Al cierre de esta edición se convertía en el lugar de los festejos donde los candidatos triunfantes desataron su alegría. Ya no garuaba y la militancia peronista enloquecía con la victoria en Paraná.

Mañana fría

La jornada electoral arrancó fresca, apenas 5 grados. Pero no impidió que los principales candidatos votaran temprano. "Se está desarrollando el proceso electoral con absoluta normalidad, y esperamos que así sea durante todo el día, no hay ningún motivo para que la gente no pueda votar con tranquilidad", había dicho el gobernador Bordet tras votar pasadas las 9 en la escuela Vélez Sarsfield de Concordia. Allí, ante los periodistas, también postergó cualquier señal de alineamiento con las elecciones a nivel nacional. El gobernador llegó acompañado con su familia: su esposa y su hija Delfina, que con 17 años votó por primera vez en una elección general, además del intendente local Enrique Cresto. Por la tarde estaba previsto se regreso a Paraná donde siguió los resultados de la elección.

Su principal contrincante, el candidato de Cambiemos, el actual diputado radical Benedetti, votó un poco más tarde --a las 11- en Larroque, del departamento de Gualeguaychú. Ante los periodistas, Benedetti buscó no perder optimismo sobre su posibilidad de pelear por la gobernación. "Es una elección muy diferente a las PASO porque pudimos poner en debate temas provinciales y se estabilizó la situación económica nacional", dijo aferrándose a algún indicador económico de la Casa Rosada que no precisó.

La gran expectativa estaba concentrada en Paraná. El vicegobernador Adán Bahl también votó temprano. "Valoremos esta conquista que nos dio la democracia y honrémosla viniendo a votar masivamente. Hoy todos valemos un voto, nadie es más que ninguno. Aprovechemos este domingo para expresarnos en paz y libertad sobre quién queremos que nos gobierne los próximos 4 años", dijo Bahl al salir de la escuela Manuel Belgrano.

El intendente radical Varisco eligió el mismo argumento de quien encabeza la boleta provincial de Cambiemos. "Son elecciones distintas, aquellas fueron elecciones internas, que nos fue bien, pero en esta creo que vamos a mejorar y mucho", dijo el intendente.

Poco antes del mediodía en el búnker de Creer Entre Ríos de Paraná comenzaron a preparar la reposición de boletas en las distintas mesas de votación. Atentos, los partidarios de Bahl, no querían lugar a sorpresas. No eran pocos los fiscales propios que comenzaron a dar cuenta de problemas en algunas mesas: allí aparecían cortadas las boletas de Creer, donde dejaban solo el cuerpo del candidato a gobernador Bordet sin ninguno de los otros cuatro tramos de candidatos a legisladores y a intendente.

En Creer no dudaban en adjudicarle la maniobra a los partidarios de Varisco. El intendente había lanzado en el último tramo de su campaña un spot en las redes sociales que llamaba a cortar boleta a su favor, tratándose de despegar del sello que identifica al gobierno nacional de Mauricio Macri. Con el correr de las horas, el robo de boletas se agravó y Creer hizo pública la denuncia que llevaría a la justicia electoral.

Al mediodía el sol había desaparecido en Paraná. Pero el cielo nublado y plomizo que se mantuvo por el resto de la jornada nunca amenazó con aguar el festejo que se desató en el peronismo entrerriano.