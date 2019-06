“Parafraseando a María Valenzuela: aguante la ficción, carajo”, dijo Sebastián Ortega sobre el cierre de la entrega de los Martín Fierro. Y la ficción nuevamente se llevó el premio de oro por su reconocimiento a 100 días para enamorarse. El responsable de la productora que gestó la novela de Telefé se había alzado durante la ceremonia con premios en las categorías de mejor serie, mejor libreto, actor para Juan Minujín, actriz para Carla Peterson y actriz de reparto para Maite Lanata. Fue el corolario de una extenuante transmisión de más de cuatro horas, monótona y con falta de timing, organizada por la Asociación de Periodistas de Televisión y Radio Argentina (Aptra). Los puntos de quiebre, compromiso y emoción pasaron, al igual que el año pasado, casi en exclusivo, por las voces femeninas.

La velada arrancó con el premio para Telenoche (rompiendo el mandato de que Aptra premia al noticiero de la señal que emite la gala). “Es una marca de un periodismo con rigor”, puntualizó María Laura Santillán quien recordó a su compañera Débora Pérez Volpin y también añadió que, durante 2018, la TV de aire creció un seis por ciento. El dato llamó la atención hasta a Marcelo Tinelli ya que en realidad todos los indicadores muestran precisamente lo contrario, y lo mencionó al pasar durante su paso por el estrado al obtener el premio como mejor reality por Showmatch. Quizá fue una muestra más del "periodismo con rigor" del noticiero.

La primera mención a la coyuntura provino por parte de La liga de la ciencia de la Televisión Pública. Su productor se lo dedicó a los compañeros del canal estatal “quienes la siguen remando” y a los científicos. “Es preferible que estén en este programa y no en un programa de entretenimientos tratando de ganar un premio para financiar sus investigaciones”, señaló Claudio Martínez. Las cámaras se perdieron la chance de mostrar en ese instante a Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, presente en la sala y al que no le debe haber causado gracia el discurso.

En lo referido a la transmisión, cabe apuntar su falta de guión que dejó librada a la espontaneidad de Marley, el presentador de los premios, saludando a los invitados, con referencias a la elegancia y chivos de toda condición (Antonio Banderas y sus fragancias tuvieron tantas o más menciones que la figura creada por José Hernández). Es cierto que hubo intentos de darle dinamismo a la entrega con algunos invitados que presentaron los premios. Pero esa misma prueba falló por la falta de coordinación y ensayo. Párrafo aparta para el segmento “In Memoriam” que fue emitido en dos ocasiones por algunos olvidos en la primera proyección.

Al momento del recuento, Telefe se quedó con dieciséis premios, junto con el más importante de la noche. Sandro de América, la segunda ficción más premiada, le aportó al canal de las pelotas un cuarteto de estatuillas (dirección, unitario, actor, revelación). El Trece le siguió con siete, América con seis y la Televisión Pública con tres estatuillas. Es muy llamativo el caso de la señal de Daniel Vila ya que obtuvo una buena cosecha gracias a sus envíos dedicados a la información, entre ellos el de “periodístico” para Animales Sueltos. Débora Plager, al recibir su estatuilla por labor periodística femenina, hizo una rara mención al Ni Una Menos: “No importa si sos verde o si sos celeste, tenemos que estar juntas para decirle basta a la violencia contra las mujeres”. Otro discurso singular provino de Paulo Vilouta, su compañero en Intratables, quien al obtener un galardón como panelista, manifestó que ese tipo de rol también es trabajo, criticando a quienes ven ese recurso como un abaratamiento del medio. Pero sin dudas, uno de los premios más chocantes fue el de humorístico-actualidad para Polémica en el bar. Más allá de su machismo recalcitrante, Mariano Iudica hace unos pocos días, al frente de otro programa de la señal, maltrató “en una jodita” a una persona en situación de calle.

Vaya paladar amplio el de los electores de Aptra. Capaces de valorar lo más rancio de la TV y propuestas divergentes como lo fue 100 días para enamorarse o a una figura rupturista como Lizy Tagliani. Reconocida por su labor humorística, la comediante tuvo uno de los discursos más claros y ricos de la noche. Al recordar sus orígenes humildes destacó que “los pobres no somos brutos, necesitamos posibilidades” y también se hizo eco de su rol como figura del colectivo LGTBIQ: “Gracias a los que vieron en mí a alguien que no sólo era capaz de bromear sobre mis bigotes. Los bigotes son parte de mi historia como lo que soy hoy. Somos mujeres dispuestas a vivir y ser felices”.

Si durante la transmisión de 2018 se coló la marea verde por las manifestaciones del colectivo feminista, la de 2019 demostró que los reclamos siguen vigentes incluyendo el de la identidad sexual. La guionista Silvina Frejdkes (100 días para enamorarse) y Leticia Brédice (premiada por su interpretación en El Lobista) fueron algunas de las que tuvieron palabras sobre el momento que viven las mujeres. Al recibir su estatuilla, Carla Peterson destacó las cuestiones que 100 días para enamorarse puso en prime time. “La televisión tiene un poder enorme y creo que este programa aprovechó para darle a la gente lo que se merece. Hizo que la gente pudiera hablar de muchas cosas, supo ponerse en lugares de otras personas”. También aprovechó el micrófono para destacar varios de los pedidos del colectivo de Actrices Argentinas. “A mí no me gusta hablar del aborto pero es una realidad. Lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo”, puntualizó.

Para entonces ya se olfateaba que la tira de Underground iba a seguir pisando el estrado. Ortega y Juan Minujín, en sus momentos, se refirieron al poder que tiene la televisión para crear contenido, entretenimiento y un mensaje amplio. En esa línea, otro premio lógico y merecidísimo fue el que recibió Maite Lanata como actriz secundaria, por su papel de Juan/Juani. La joven actriz recalcó los derechos de las personas trans y de las familias diversas. “Cuando acepté interpretar a Juan, sabía que era un desafío desde lo actoral, pero sin tener en cuenta la trascendencia que iba a tener en lo social. Juan me acercó a una realidad que desconocía”, planteó antes de reclamar la implementación de la ley de educación sexual integral. En sus 125 episodios, la ficción supo condensar entretenimiento y establecer un diálogo sobre la identidad sexual y las nuevas relaciones de pareja. Un programa para toda la familia…pero de esta época.

TODOS LOS PREMIOS

Noticiero: Telenoche (El Trece)

Musical: La Peña de Morfi (Telefe)

Labor periodística masculina: Nicolas Wiñazki (Telenoche – El Trece)

Cultural / Educativo: La Liga de la Ciencia (Televisión Pública Argentina)

Deportivo: Pasión por el Fútbol (El Trece)

Autor / Libretista: Ernesto Korovsky, Silvina Fredjkes y Alejandro Quesada (100 días para enamorarse – Telefe)

Actor de Reparto: Roly Serrano (El Marginal 2 – Televisión Pública)

Mejor Panelista: Paulo Vilouta (Intratables – América)

Director: Adrián Caetano (Sandro de América, la serie – Telefe)

Labor periodística femenina: Débora Pláger (Intratables/Involucrados – América)

Cronista / Movilero: Fabián Rubino (América)

Locución: Estela Montes (Debo Decir - América)

Reality: Showmatch (El Trece)

Actriz protagonista ficción diaria: Carla Peterson (100 días para enamorarse – Telefe)

Infantil/Juvenil: Panam y Circo (El Trece)

Entretenimiento: La Tribuna de Guido (El Trece)

Cortina musical: Sara Hebe (El Marginal 2 – Televisión Pública)

Unitario o Miniserie: Sandro de América, la serie (Telefe)

Periodístico: Animales Sueltos (América)

Revelación: Agustín Sullivan (Sandro de América, la serie – Telefe)

Actor protagonista en Unitario o Miniserie: Antonio Grimau (Sandro de América, la serie – Telefe)

Humorístico/de actualidad: Polémica en el bar (América)

Actriz De Reparto: Maite Lanata (100 días para enamorarse – Telefe)

Programa de Interés General: PH: Podemos Hablar (Telefe)

Actor protagonista en ficción diaria: Juan Minujín (100 días para enamorarse – Telefe)

Labor humorística: Lizy Tagliani – (Cortá por Lozano – Telefe)

Ficción diaria: 100 días para enamorarse (Telefe)

Labor en conducción femenina: Verónica Lozano (Cortá por Lozano – Telefe)

Actriz protagonista en Unitario o Miniserie: Leticia Brédice (El Lobista – El Trece)

Magazine: Cortá por Lozano (Telefe)

Labor en conducción masculina: Marley (Por el mundo/La Voz Argentina – Telefe)

Producción Integral: Los especiales de Susana Giménez (Telefe)