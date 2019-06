El gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, uno de los dos sobrevivientes de Alternativa Federal junto al cordobés Juan Schiaretti, encabezará hoy un acto en La Matanza como precandidato presidencial. Tras las bajas de Sergio Massa para negociar con el peronismo y de Miguel Angel Pichetto para formalizar su incorporación a Cambiemos, el frente de peronistas federales que nació con la pretensión de mostrarse equidistante de macristas y kirchneristas todavía no descarta una primaria abierta entre Urtubey y Roberto Lavagna, decisión que depende del ex ministro de Economía que ya es sabido que no quiere saber nada con una PASO. "Invito a que se sumen todas aquellas fuerzas que quieran integrar esta alternativa y estén por afuera de la grieta" a "competir en primarias abiertas para que la gente elija quien será el candidato", reiteró Urtubey ayer en una conferencia en la Universidad Austral. Schiaretti, por su parte, ratificó que apoyará la candidatura del salteño pero advirtió que en su provincia, donde acaba de ser reelecto con el 57 por ciento de los votos, Hacemos por Córdoba se inscribirá con candidatos a diputados nacionales propios.

"En Alternativa Federal y Cambiemos veo un proyecto de país en común", afirmaba Pichetto a primera hora por radio Continental. En la misma mañana se comunicó con Schiaretti y Urtubey para comunicarles que Macri le había ofrecido sumarse a Cambiemos como candidato a vicepresidente y que había aceptado la invitación. "Quiero que se enteren por mí y no por los medios", les dijo. En lo que queda del peronismo federal, que en los últimos días había sufrido la deserción de Massa, la noticia se interpretó como una "jugada individual" de Pichetto que debilita al espacio aunque tampoco es una gran pérdida ya que el senador no suma votos y no tiene peso territorial ni siquiera en sus pagos de origen, la provincia de Río Negro, donde en 2015 perdió la elección a gobernador por 20 puntos.

Schiaretti luego salió a confirmar su continuidad en Alternativa Federal aunque aclaró que tratará de llegar con tropa propia al Congreso. "Hacemos por Córdoba inscribirá la alianza para participar de las elecciones con candidatos a diputados nacionales propios que defiendan los intereses de nuestra provincia", informó desde la cuenta de Twitter de ese espacio, que creó para competir en las elecciones provinciales del 12 de mayo. "La decisión de inscribir Hacemos Por Córdoba responde al compromiso asumido con los miles de cordobeses que confiaron en nuestra fuerza política recientemente, de trabajar fundamentalmente por el bienestar y el progreso de nuestra provincia", explicó.

Urtubey tiene previsto hoy a las 18 encabezar un acto en el Club Social y Deportivo González Catán, en La Matanza, donde podría anunciar a su candidato a gobernador bonaerense, uno de los puntos débiles del armado de Alternativa. Luego atenderá a la prensa. En su entorno aseguraban que habría definiciones inminentes. "Yo ratifico mi candidatura a presidente y vamos a estar en estas elecciones ofreciendo una alternativa a los argentinos. Por eso invito a que se sumen todas aquellas fuerzas que quieran integrar esta alternativa y estén por afuera de la grieta", dijo ayer en una conferencia organizada por la Fundación Konrad Adenauer en la Universidad Austral. "Vamos a seguir invitando a todos los espacios, también a Lavagna, para que se sumen y poder confluir en unas elecciones primarias para que sean los ciudadanos los que elijan quien será su candidato a presidente", agregó. Consultados sobre la situación de Massa, dijo que "es incompatible (pertenecer a Alternativa Federal y) tender acuerdos con el kirchnerismo". "No volví a hablar con Sergio. No tengo idea de lo que va a hacer", agregó. Sobre el salto de Pichetto y la compatibilidad con el macrismo no llegó a opinar porque todavía no se había anunciado.