El precandidato a vicepresidente y senador nacional Miguel Ángel Pichetto anunció hoy que no piensa renunciar al Consejo de la Magistratura pese a haber asumido en ese lugar por pertenecer al Bloque Justicialista, principal bancada opositora de la Cámara Alta. "Me eligieron como senador y siempre cumplí la tarea con total idoneidad y responsabilidad, y no comprando ninguna grieta judicial", sostuvo Pichetto, quien se encuentra reunido con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. La decisión de Pichetto permitiría al oficialismo tener nuevamente mayoría propia de dos tercios en el Consejo, ya que en diciembre había perdido uno de sus representantes por Diputados.

A fines de 2018, distintos sectores del peronismo, el kirchnerismo y el massismo en la Cámara de Diputados se unieron para constituir un grupo mayoritario que se quedara con los 2 representantes que según la Constitución le corresponden a la primera minoría de cada Cámara. De esa manera había sido desplazado el diputado radical Mario Negri y su lugar ocupado por la massista Graciela Camaño. Entre todos elevaron una nota con 131 firmas contra 121 que tenia Cambiemos. Así ubicaron al kirchnerista Wado de Pedro y la dirigente massista.

En el Senado, Pichetto se autonominó para integrar el Consejo junto con la santiagueña Ada Iturrez de Capellini. Presentó una nota con 18 firmas del Bloque Justicialista, más otras adhesiones de otros senadores que conformaban el interbloque Argentina Federal.

Sin embargo, tras aceptar acompañar a Macri en la fórmula presidencial, Pichetto anunció que renunciaba a la presidencia del Bloque Justicialista. No dijo si la renuncia también implicaba retirarse del bloque y sumarse al interbloque Cambiemos o armar su propio monobloque.

El vicepresidente del Bloque Justicialista, José Mayans, salió ayer a cuestionar en duros términos la decisión de Pichetto de acompañar a Macri. Lo calificó como "traidor" y aseguró que era un "infiltrado trabajando para el Gobierno".

Esta mañana, el rionegrino salió a responder a los que piden que de un paso al costado en el órgano encargado de la designación y remoción de jueces. "Si alguien piensa que no debo estar allí pueden recurrir a la Justicia, y lo discutiremos allí, que es un escenario que a mi me gusta mucho", disparó Pichetto, quien tiene un rol clave en el Consejo ya que es el presidente de la comisión de Disciplina.



En la actualidad, el oficialismo cuenta con el aval de ocho de los 13 miembros, pero debe realizar acuerdos ya que se requieren 9 votos poder votar, entre otras cosas, la terna de los jueces.